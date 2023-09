Miss Universo retiró una estricta norma para las candidatas, ¿de qué se trata?

Los organizadores de esta competencia, en la que eligen no solo a la mujer más bella del planeta, sino a la más capaz de llevar el mensaje de la organización , tienen muy claro que deben reinventarse para no morir.

Por eso, de un tiempo para acá han empezado a ser un poco más laxos con las condiciones que le ponían a sus candidatas aspirantes a la banda de Miss Universo. Antes, las chicas tenían que tener medidas muy precisas para poder participar, además de cumplir con una serie de requisitos en los que estaba no haberse casado, por supuesto no tener hijos, no tener compromisos conyugales firmados, no haber realizado sesiones de fotos con ciertos tipos de desnudos o muestras eróticas y muchos más.