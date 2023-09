Yina Calderón rompió el silencio y confesó por qué abandonó el programa de Flavia Dos Santos

A la parrilla de las mañanas del Canal RCN llegó el programa ‘Hablando claro con Flavia Dos Santos’, un espacio que promete resolver casos de la vida real con los que los televidentes podrán sentirse identificados, donde además de contar con la participación de la reconocida brasileña como conductora del mismo, también están presentes un grupo de profesionales y expertos que analizan cada situación.

La terapeuta ahora será la nueva anfitriona del show Hablando claro con Flavia Dos Santos. Foto: Cortesía RCN. | Foto: Foto: Cortesía RCN.

En este caso, Flavia hace el papel de mediadora tratando de calmar los ánimos entre los involucrados, mientras los invita a reflexionar sobre sus acciones o comportamientos para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Este miércoles 13 de septiembre, se emitió su tercer capítulo en el que las protagonistas fueron la creadora de contenido Yina Calderón y su hermana Leonela, quien asistió como la demandante para exponer su preocupación por el problema que tiene la también empresaria con un supuesto ‘espíritu’ que la acosa.

“Todas las noches duermo con mi hermana, pero estoy desesperada, no sé qué hacer, vengo a buscar ayuda porque se despierta, dice que tiene algo sobre su cuerpo, como una especie de monstruo encima que no la deja dormir y es todas las noches, yo no sé si es verdad o mentira, pero no aguanto más”, expresó.

Mientras tanto, la exprotagonista de novela estaba escuchando su testimonio fuera del set de grabación, espacio en el que se burló cuando su hermana comentó que creía que lo que le estaba pasando era por “la falta de Dios”.

La discusión se puso más tensa cuando llegó al set de grabación el monseñor Andrés Tirado, quien intentó explicar que el posible problema de Yina podría ser causa de un acto en el que intentó invocar a algún espíritu o, efectivamente, por el constante consumo del alcohol.

Tras escuchar sus hipótesis, Yina se alteró, le faltó al respeto y al poco tiempo decidió retirarse furiosa del set, razón por la que Flavia la fue a buscar y le pidió que se disculpara con el padre para llegar a la conclusión de que se comprometería con ella y su familia a buscar ayuda de expertos.

Flavia Dos Santos habló con Yina Calderón para que volviera a la grabación. | Foto: Captura de pantalla tomada de Canal RCN - Hablando claro con Flavia | Capítulo 3 | El 'espíritu' que no deja dormir a Yina Calderón.

Luego de este altercado, Yina Calderón no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales sobre su actuar y aseguró que la llevaron engañada.

“Leonela me engañó. Quiero decirles que esta me dijo que era una entrevista normal, cuando me llevó por allá a que me hicieran un exorcismo”.

Y luego añadió: “Leonela pensó que yo me iba a reír y yo me fui largando del set de una”. La influencer indicó que no conocía el formato del programa y que porque ella se toma un trago de licor no debería ser juzgada y mucho menos decir que por eso la asustan. “De ser así entonces todo Colombia necesita un exorcismo porque todos acá toman licor”.

Yina Calderón soltó la lengua detrás de su reacción en el nuevo programa de Flavia Dos Santos en RCN, Hablando Claro pic.twitter.com/7JPMIhqiIk — Ana (@PuraCensura) September 13, 2023

En sus primeros episodios, la producción, que ha tenido gran acogida por los televidentes, ha sido centro de la atención por los diversos casos que se han presentado relatando problemas familiares o personales.

Uno de los capítulos anteriores tuvo como invitado a Cristian Montenegro y por ello ocupó una infinidad de titulares en los medios de comunicación nacionales, pues cabe recordar que anunció su compromiso matrimonial con una muñeca de trapo.

Anteriormente, ya había dado de qué hablar mientras mantuvo una relación amorosa con dicho objeto, que finalmente terminó en un desenlace matrimonial, como si se tratara de una pareja tradicional cualquiera.

Cristian llegó al set de grabación junto con su pareja de trapo y contó cómo fue que terminó envuelto en esta relación, consecuencia de dos desamores en los que él dice haber sido víctima de chicas que se quisieron aprovechar económicamente de él.