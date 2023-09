La fuerte respuesta de Amparo Grisales a uno de sus ‘haters’; la tildaron de grosera

Añadió además: “No discuto con mediocres, pues me bajan a su nivel y ahí me ganan por experiencia”, citando nuevamente al científico encargado de desarrollar la Teoría de la Relatividad. Muchos afirman que la mujer habría estado enojada luego de que le mencionaran de que su conocimiento sobre música era muy básico y no merecía un puesto dentro de la mesa de jurados del programa del Canal Caracol. Además, dejaron claro que aún les cuesta creer que durante tantos años siga siendo una de las figuras más importantes dentro del programa de canto de Caracol televisión .

Opiniones de los cibernautas

“Hay algo o mucho de ti que te hace diferente, y eso me encanta y lo admiro como persona, no siempre ser el molde del montón”, “No es necesario discutir con usted, solo paso por aquí para decirle la verdad: usted no sabe nada de música. Feliz día y bendiciones” y “Deje hablar a los demás, aprenda a callarse cuando no es su turno”, son algunas de las diferentes posturas que han escrito los cibernautas.