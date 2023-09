Amparo Grisales frenó en seco a Carlos Calero por ‘actitud’ en ‘Yo me llamo’: “confianzudo”

Yo me llamo arrancó una nueva temporada en 2023 y dejó sin palabras a los televidentes, a raíz de la amplia gama de talentos que llegaron a los escenarios. Distintos géneros, celebridades y sonidos invadieron el reality musical, conquistando a toda clase de públicos que se interesó por ver de cerca el crecimiento de los artistas.

Esta edición plasmó grandes voces y buenos performances , deslumbrando con la preparación que tenían los participantes al meterse en la piel de estos íconos. La extensa lista de celebridades que se imitan en esta versión dan variedad, frescura y diversión, pues no se queda en la misma línea.

Sin embargo, los jurados de Yo me llamo son cada vez más exigentes, con la lupa puesta en los detalles de cada presentación, llevando a los concursantes a salirse de la zona de confort para asumir retos y cambios extremos . Cada noche, Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola deben dejar en sentencia a tres participantes, los cuales lucharán por su lugar en la competencia.

Pipe Bueno debutó como jurado de Yo me llamo en el año 2017. Amparo Grisales está desde el inicio y es ya una marca dentro de este programa concurso del canal Caracol. | Foto: Heidy LeÓn-semana

No obstante, en medio de todo el juego musical, existen momentos diferentes y únicos que les sacan una risa a los espectadores. La mayoría suelen surgir por comentarios de Amparo Grisales, una de las integrantes de la producción más antiguas, quien no suelta su carácter y defiende a fondo sus opiniones.

Recientemente, durante el capítulo del 11 de septiembre de 2023, se pudo detallar una particular reacción que tuvo la actriz en pleno inicio del programa. Carlos Calero estaba dando la bienvenida a los seguidores para conocer la amplia gama de talentos que se presentarían, cuando dijo palabras que no le entraron bien a la experta.

| Foto: Fotograma, 1:01, Capítulo 31: Los jurados aseguran que varios imitadores están involucionando | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Amparo Grisales se mostró incómoda con palabras de Calero sobre Symphony. | Foto: Fotograma, 1:01, Capítulo 31: Los jurados aseguran que varios imitadores están involucionando | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“ ¿Mi querida? No sea tan confianzudo ”, refutó Amparo Grisales, quien no vio con buenos ojos esta manera de referirse del presentador.