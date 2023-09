Exponen cómo es la verdadera relación de Clara Chía con la madre de Piqué; fotos ventilan la realidad entre ambas

Clara Chía y Gerard Piqué se convirtieron en protagonistas de una amplia gama de noticias en los medios internacionales, debido a los detalles que salieron a la luz sobre su relación sentimental. Ambos españoles no lograron escapar del lente de los paparazzis, quienes ejercieron presión para conseguir información acerca de su noviazgo y futuros planes.

Poco a poco se destaparon más contenidos de los dos catalanes, quienes no se escondían y plasmaban, libremente, el romance que sostenían actualmente. Piqué y Clara Chía fueron fotografiados en eventos, celebraciones y viajes, permitiendo que los espectadores evidenciaran la unión que crearon en medio de todas las polémicas por los enfrentamientos con Shakira.

Piqué y Clara Chía dándose muestras de amor en un evento español (Photo by Josep LAGO / AFP) | Foto: AFP

No obstante, también aparecieron versiones en formatos internacionales donde se afirmaba que la relacionista pública ya estaría teniendo problemas con Montserrat Bernabeu, madre de Gerard, debido a fotografías y contenidos que se filtraron en el pasado. Hace varios meses se comentó que la médica no estaba feliz con la pareja de su primogénito, ya que no la veía como “una jefa de hogar”.