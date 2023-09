Amparo Grisales defendió a ‘Yo me llamo Carin León’ mientras tiró pullas al original: “Estaba jincho de la peda”

El reality show musical de Caracol Televisión, Yo me llamo, sigue avanzando en las noches a pesar de las interrupciones por los partidos de fútbol debido a las eliminatorias del mundial 2026, por lo que los artistas siguen creciendo musicalmente en la escuela y mostrando los avances a los jurados.

Para el capítulo del lunes 11 de septiembre, el cual es el número 31, se presentaron los siguientes imitadores: Héctor Lavoe, quien deslumbró con su presentación, pues el maestro Escola le dijo: “Me gustó la canción y tu presentación estuvo muy buena” , luego salió a escenario Arelys Henao, a quien no le fue muy bien y fue una de las amenazadas de la noche: “Estuvo muy desafinada. No escuché a la artista, porque le faltó vivir la canción”, dijo Amparo Grisales.