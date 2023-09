‘Yo me llamo’: Amparo Grisales reaccionó emocionada y pidió a imitador que mostrará de más, en pleno escenario

Sin embargo, todo dio un giro particular cuando la jurado comenzó a hacer su devolución de lo que vio en el performance . Allí aplaudió el crecimiento del imitador de Alejandro Fernández, quien se esmeró en el canto, el look y la preparación.

César Escola hizo algunos comentarios de cosas que había que mejorar en cuestiones físicas, tal y como era el caso de las canas. La artista no se contuvo e interrumpió, defendiendo lo hecho por el concursante: “Vea, mi amor, no me importan las canas, estuviste divino. Si no buscas detalles, él te los busca”.