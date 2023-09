Amparo Grisales se retiró de la mesa de jurados, ¿qué le pasó?

En la noche del 8 de septiembre se llevó a cabo la transmisión del capítulo número 30 del reconocido programa de imitación de artistas musicales Yo me llamo. Este show, el cual se encuentra en su novena temporada, ha pasado por varios ciclos desde que iniciaron sus audiciones, en las que participaron 280 concursantes de nivel nacional e internacional que tenían el sueño de convertirse en el ‘doble perfecto’ de su artista favorito.

Las peleas no faltan en 'Yo me llamo'. | Foto: CAPÍTULO 26: Symphony es la nueva integrante de la familia | Temp. 09 | Yo Me Llamo | Caracol Televisión