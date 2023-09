La radical decisión que tomó ‘Lo Sé Todo’ tras controversia por la supuesta renuncia de Nanis Ochoa

Adicionalmente, se habló sobre el equipo del programa que ideó la estrategia y se presentaron las respectivas excusas que los televidentes estaban esperando: “Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales. Canal 1 está comprometido con contribuir a una mayor equidad de género en todos los espacios, y tomará los correctivos necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a tener lugar en su parrilla de programación”.

Adicionalmente, Ramiro Avendaño, gerente del Canal 1, estuvo en entrevista con SEMANA para aclarar lo sucedido en el programa del set del programa de chismes, y afirmó que esta estrategia jamás fue consultada con los directivos del canal, pues de ser así, no se hubiera permitido su realización: “Cuando me di cuenta de todo, fue terriblemente incómodo, me sentí decepcionado porque no son los valores que queremos promover desde el canal. Nosotros estamos profundamente comprometidos con el respeto, con las diferencias, las libertades individuales, la intimidad de las personas”.