“Me duele, no saben cuánto”: así fue la inesperada renuncia de imitadora de ‘Yo me llamo’

Participante de Yo me llamo renuncia inesperadamente

“Muy buenas noches, no es, ni fue mi intención jamás llegar a este punto de tener que tomar esta dura decisión de renunciar al programa. Por problemas personales, familiares que no me permiten hoy estar al 100 %, como debo estar en un programa de esta categoría. Mi renuncia me duele, no saben cuánto. Muchas gracias Yo me llamo. Yo me llamo Alejandra Guzmán”, mencionó la concursante, quien en su paso por el show, había recibido muy buenos comentarios por parte de los televidentes.