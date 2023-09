Yo Me Llamo: conozca los tres imitadores que irán a eliminación

Yo Me Llamo es uno de los programas más visto en la actualidad en la televisión colombiana, pues según la información compartida por la compañía Ibope Kantar Media, encargada de medir el rating en el país, ocupa el primer lugar en el horario Prime Time. Desde que se dio inicio al programa de talentos, han transcurrido 30 capítulos, en los cuales se han vivido diferentes etapas, que han permitido la evolución de los participantes.

En un primer lugar, llegaron al gran escenario de Yo me llamo, un total del 280 participantes que prometían ser “el doble perfecto” de su artista favorito, sin embargo, muy pocos lograron obtener un cupo dentro de la competencia. Posteriormente, llegó la etapa de ‘repechaje’, en la cual los participantes que en la audición obtuvieron dos luces verdes y una roja, es decir, que no lograron convencer al trío de jurados, tuvieron una segunda oportunidad para batallar un cupo.