Participante de ‘Yo me llamo’ no pudo contener sus lágrimas en medio de una actividad

Caracol Televisión sorprendió a su audiencia en la noche del jueves, 7 de septiembre, luego de presentar un nuevo capítulo de ‘Yo me llamo’ cuando ya había pasado su turno en la parrilla de programación, el cual ocupó la transmisión del partido Colombia - Venezuela en el inicio de las eliminatorias al Mundial 2026.

Sin embargo, el canal decidió no aplazar el nuevo episodio de este reality, que se ha posicionado como uno de los más vistos en el rating y que cada noche se convierte en tendencia en las redes sociales por las rigurosas preparaciones que tienen los participantes, así como los espectaculares shows que presentan frente a los jurados y las decisiones que ellos toman en colaboración con Symphony, la nueva integrante de su equipo catalogada como “el hada de la afinación”, la cual fue creada a través de la inteligencia artificial.

Symphony es la nueva inteligencia artificial que acompaña a los jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Captura Caracol Televisión

En este episodio, que hace parte del segundo ciclo del concurso, pasaron al templo de la imitación musical los dobles de los artistas Alejandro Fernández con el tema ‘Caballero’ de José Luis Roma; Shakira cantando ‘Tú’ de su autoría y D. O’brian; Gilbeto Santa Rosa con ‘La Agarro Bajando’ de Carlos Javier Montes Quiles; Daddy Yankee interpretando ‘Somos De Calle’ de su autoría junto a J. Irizarry y J. Cruz.

Y a la lista se sumaron los imitadores de Ángela Aguilar cantando ’La Chancla’ de Salomón Jiménez; Diomedes Díaz con ‘La Plata’ de Calixto Ochoa; Blessd con ‘Regaños’ de su autoría con B. Lezcano, K. Jiménez, A. Uribe; y Raphael entonando el tema ‘No Puedo Arrancarte De Mí’ de M. Beigbeder y M. Álvarez.

Como cada noche en el concurso de imitación musical, además de mostrar el show que los participantes estudian para presentarse frente a los jurados, también compartieron parte de lo que es su experiencia en la Escuela de ‘Yo me llamo’, donde cuentan con la guía de talentosos maestros expertos en expresión corporal, danza y otras áreas que son claves para su evolución dentro de la competencia.

Las peleas no faltan en 'Yo me llamo'. | Foto: CAPÍTULO 26: Symphony es la nueva integrante de la familia | Temp. 09 | Yo Me Llamo | Caracol Televisión

El objetivo principal de este apoyo, es fortalecer el talento de los imitadores y despertar esos sentimientos y emociones que los llevan a sentir con más fuerza la letra de los temas que interpretan. Por eso, en el más reciente capítulo del programa, los televidentes quedaron sorprendidos al ver el llanto desconsolado del doble de Raphael durante su clase con Moisés Ángulo.

Al principio, el maestro le pregunta qué dice la canción que interpretará en su próximo show y luego le recomienda que analice el cambio de movilidad que tiene con los temas que ha cantado antes, explicando que en esta ocasión se restringe a su expresión con las manos para hablarle a ese ser amado que se está yendo. “Imagínate que no la puedes arrancar de tu corazón”, expresó Ángulo.

Durante el ejercicio, el imitador estaba sentado en una silla mientras Moisés intentaba sacar su lado más emotivo, reviviendo recuerdos que, finalmente, lo hicieron romper en llanto.

Imitador de Raphael no pudo contener sus lágrimas | Foto: @yomellamo

Cuando la actividad acabó, se alcanzó a notar que por poco el participante no logra controlar sus lágrimas mientras escuchaba las recomendaciones del maestro. Sin embargo, pese a sus esfuerzos durante la clase, esta vez el imitador no logró convencer a los jurados de ‘Yo me llamo’ ni con sus expresiones, ni con su físico, así lo manifestó Amparo Grisales.