“Qué pereza”: estas fueron las palabras de Pipe Bueno por las peleas de ‘Yo me llamo’

Yo me llamo regresó hace algunas semanas con una temporada que promete el picante de siempre. Y es que los comentarios ácidos no faltan en el programa, además de las peleas entre los jurados.

“Me regaña mucho”: Melina Ramírez hizo confesión sobre lo que no se muestra en ‘Yo me llamo’

“La luchó, requiere de mucho aire y no dejaste que cayera la canción. El coro requiere de mucha energía y ahí falta un poquito. Yo al menos estaba haciendo un poquito de fuerza, pero está muy bien la presentación para luchar la permanencia”.

Quien empezó hablando fue Escola, asegurando que no estaba de acuerdo con las palabras de Amparo: “En esta etapa ella y la voz está más clara, chicos”.

Grisales, quien no suele quedarse callada ante los reproches, le dijo a César lo siguiente:

“Yo la conozco desde que tenía ocho años. Le he conocido su evolución y desde chiquita tiene la vocecita así, con el ronquito. Así como la defienden ustedes, perfecto, que se ahogue, que le falte el aire y que se desafine todo lo que quiera dale”.

Sin embargo, el tema no se quedó ahí y César le respondió fuerte a Amparo, dándole a entender que no estaba defendiendo a ningún imitador, pero que sí estaba ahí para resaltar sus virtudes.