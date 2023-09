Las redes no perdonaron a Pipe Bueno; lo llenaron de memes por particular peinado en ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ es uno de los programas más populares actualmente en la parrilla de la televisión colombiana. En efecto, cada capítulo siempre da de qué hablar, ya sea por el desempeño de algún participante o un hecho llamativo protagonizado por alguno de los jurados, Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola.

En esta oportunidad, quien se llevó todos los reflectores fue el artista de música popular . Y es que su particular peinado dejó desconcertado a más de uno. De hecho, así lo dejaron plasmado con divertidas publicaciones en redes sociales.

No obstante, durante la emisión de Yo me llamo del 4 de septiembre, el peinado de Pipe Bueno no motivó exclusivamente comentarios positivos, sino que también inspiró la creatividad de los internautas para diseñar divertidos memes.