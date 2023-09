“Quítese la oscuridad de la mente”: así le responde Alina Lozano a mujer que criticó oscuridad en su zona íntima

La actriz Alina Lozano se refirió a una señora que le dijo que se quitara la oscuridad que tiene entre sus piernas, comentario que no le gustó.

“Si la mujer o la persona lo quiere hacer me parece maravilloso, pero no es una obligación. Estaba con mi vestido de baño y me dice ‘quítese la oscuridad de la entrepierna’. Le dije: ‘Señora, quítese la oscuridad de la mente y la perversión, porque qué hace mirándome la entrepierna’”, contó Alina.