Alina Lozano sufrió terrible enfermedad que la llevó a padecer dolores inexplicables: “son un infierno”

No obstante, pese a todo el recorrido en la escena artística, las miradas de los curiosos se posaron recientemente en la vida personal de la colombiana, quien sorprendió al contar situaciones a las que se enfrentó en el pasado. La celebridad de la pantalla chica llamó la atención al revelar un complejo momento con el que lidió, a raíz de una fuerte enfermedad que padeció.

De acuerdo con lo que reseñó People en Español , Alina Lozano abrió su corazón y comentó acerca de una dura etapa que atravesó, enfrentándose a un virus que la atacó y la llevó a sentir dolores inexplicables. Todo inicio cuando se notó una especie de sarpullido en su espalda al tiempo que sentía fatiga y cansancio en el cuerpo. La actriz decidió no ir a controles médicos para que la revisarán y, por el contrario, se automedicó bajo los consejos de algunos amigos.

“Me automediqué sin saber lo que tenía y tratando de buscar respuestas a ese malestar tan grande que sentía. Me dijeron, ‘tómese una gotita’, pero yo me tomé como cuatro de manera irresponsable, en lugar de haberme ido al médico de una vez”, comentó la actriz.

“Me daba pena decirle a la doctora, porque, además de las gotitas, me había untado una crema (de ese mismo extracto)… Pero cuando se lo enseñé me dijo: ‘Alina, tú tienes herpes zóster. ¿Tú sabes lo que es la culebrilla?’. Todo ese malestar que había tenido en los días previos era por el herpes”, indicó el medio.