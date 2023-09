Alina Lozano y Jim Velásquez “se casaron” en la playa, no hubo invitados y fue una curiosa ceremonia

La pareja ha sido bastante comentada por una razón: Jim es 30 años menor que Alina, lo que ha hecho que los colombianos no dejen de hablar. Incluso, han habido varios que han criticado la relación, lo que no ha sido importante para la pareja, quien pasa por alto este tipo de comentarios negativos.

Hace unas semanas, los actores volvieron a dar de qué hablar luego confirmar que habían terminado. Pero parece que la ruptura no duró demasiado, pues recientemente se les ha visto en Cartagena.

En la ceremonia no hay un sacerdote, un juez o alguien que la oficialice, simplemente son ellos dos dándose el sí, aunque claro, con algunos incidentes.

Jim le entrega un anillo a Alina, pero cuando llega el momento de que Velásquez reciba su anillo, Alina asegura que por lo pronto no tiene. “Amor, es como la ceremonia es simbólica, el anillo te lo doy en Villa de Leyva en el matrimonio oficial”.

Por su parte, Jim asegura que: “‘Ali’, yo me comprometo a estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la vida nos lo permita”.

Y como el humor no podía faltar, al finalizar el video Jim le pide que tengan su noche de bodas allí mismo, pues “nunca lo ha hecho en el mar” , y aunque Alina lo duda por un momento, luego le sigue la corriente.

View this post on Instagram

Cabe mencionar que hace unas semanas, tanto Alina como Jim habían asegurado que no iban a hacer más contenido juntos. Aunque, por sus recientes posteos, todo quedó en el olvido.

“No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero ya es el momento, realmente, de que cada uno siga su camino. Muchísimas gracias, Jim, por todo, y muchísima suerte. Cada uno va a seguir trabajando en sus redes”, contó Alina, mientras que Jim aseguró que: