Alina Lozano mostró mucha piel en la playa y la reacción de Jim Velásquez dio de qué hablar

Alina Lozano, entre lágrimas, se mostró afectada y habló del duro momento que atraviesa: “Decir adiós me cuesta muchísimo”

La pareja ha terminado y regresado en varias ocasiones, haciendo pensar a sus seguidores que su romance no es tan real como dicen y que, por el contrario, lo inventaron para ganar seguidores y como estrategia de mercadeo.

“Les cuento que una de las cosas que más admiro de Alina es que es una mujer que entiende la etapa de la vida en la que está. Ella es una mujer que no aparenta ser más joven y que además, es feliz viviendo con los años que tiene”, comienza diciendo Jim.

Las palabras del joven parecen no gustarle a Alina, quien se mueve detrás de él y comienza a quitarse la ropa.

“Ella tiene cincuenta y algo, eso no es un escándalo, por eso ella se cuida mucho de cómo se viste. Estamos en la playa, pero eso no quiere decir que ella salga en bikini, o que salga con dos prendas. Por el contrario, ella se cuida mucho y es una de las cosas que más me encanta de una mujer así, que ya ha vivido mucho. Ella cuida su apariencia, está muy firme y centrada en lo que es”, sigue diciendo Jim y es entonces cuando voltea y ve a la actriz en traje de baño.