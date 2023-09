Alina Lozano explotó por comentarios ácidos de personas que criticaban parte de su cuerpo: “Ataques tan violentos”

“Me sorprenden los ataques tan violentos de las mujeres. Hubo una señora que me escribió: ‘quítese la oscuridad de la entrepierna, señora’. Y yo dije: ‘¿A qué se referirá esta señora? ¿A qué, es que no estoy depilada o qué? No, la oscuridad natural de la piel’. Porque ahora hay hasta que blanquearse ahí para darle gusto a ciertas personas (...) No tengo problemas con mi cuerpo”, comentó, estallando al ver en lo que se metía la gente, sin siquiera tener el derecho.