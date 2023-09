¿Incursiona en la música cristiana? Yeison Jiménez habló sobre sus nuevos proyectos

Cada día la música popular tiene más auge y presencia no solo en los hogares colombianos, sino en varios países a nivel internacional, y día a día nacen nuevos talentos que resaltan en ese importante género, posicionando una gran cantidad de canciones en las principales listas de reproducción en plataformas sonoras como Apple Music, Spotify y YouTube Music.

Colombia es uno de los países que más se destacan en el mundo musical, pues cuenta con artistas como Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Paola Jara y Yeison Jiménez, quienes han adquirido un gran reconocimiento gracias a la viralización de sus famosas canciones.

La costosa camioneta que Yeison Jiménez presumió en redes sociales. | Foto: Instagram @yeison_jimenez

¿Yeison Jiménez deja la música popular?

En medio de una exclusiva entrevista con el programa de entretenimiento del Canal 1, Lo Sé Todo, el cantante de música popular Yeison Jiménez reveló detalles de su vida privada y algunos aspectos de su carrera en la industria y dejó sorprendidos a los televidentes, pues confesó que ha pensado en abandonar su la música popular e invertir su tiempo en nuevos negocios.

De hecho, se dice que tendría una fecha específica para su transformación musical, ya que en ocasiones ha sentido el fuerte cansancio que implica ser uno de los cantantes de música popular más importantes de Colombia.

Yeison Jiménez presume su nueva camioneta | Foto: Instagram @yeison_jimenez

“Uno muchas veces ignora a Dios, como que uno dice, ey maestro, mira que no me he acercado a ti, mira que estoy ignorándote, te conozco y no me acerco a ti, creo que muchas veces esa ha sido mi posición. Sabiendo que existe un Dios tan bonito y que me ha dado tantas cosas, me alejo, me olvido un poco de orar y todo eso, que creo que es muy importante”, aclaró el artista frente a las cámaras del show de chismes.

Adicionalmente, aprovechó para aclarar que su polo a tierra en las situaciones difíciles o en momentos en los que se cuestiona sobre su forma de actuar o sobre sus errores, son sus hijas: “Siempre trato de que ellas y mi familia estén muy bien, las empresas. Las empresas me comprometen demasiado porque siempre quiero que todo esté en orden y estar cumpliéndole a la gente”.

Yeison Jiménez quiere lanzar un álbum de música popular

El famoso artista oriundo de Manzanares, Caldas le reveló al periodista del Canal 1 que se ha cuestionado en varias ocasiones sobre cuál quiere que sea en rumbo de su vida en los próximos años, pues a pesar de que solo tiene 32 años, su larga carrera en la industria, en muchas ocasiones lo ha hecho sentir agotado, debido a la carga que requiere.

Yeison Jiménez canta música popular | Foto: Cortesía PEC

“Muchas veces yo me he preguntado, bueno toda la vida trasnochando hasta la una o dos de la mañana, y dejar de cantar, pero no, yo dejar de cantar no soy capaz, tampoco seré capaz de estar toda la vida trasnochando, no hay cuerpo que lo resista”, afirmó Yeison.