Así fue la broma que Pipe Bueno le jugó a la imitadora de Paola Jara en ‘Yo Me Llamo’ ¿no le gustó?

La más reciente gala del reconocido programa de imitación musical Yo me llamo, estuvo cargada de mucho talento, pues el capítulo número 36 reunió las presentaciones de Bad Bunny, Vicente Fernández, Paola Jara, Héctor Lavoe, Paulina Rubio, Carín León, Kany García y Arelys Henao.

Unos segundos después de terminar de cantar, el maestro César Escola no se contuvo y con unas amorosas palabras mostró el nivel de admiración que tiene por esta participante en específico: “Paola, yo quiero ser tu Jessi”, palabras que emocionaron a la mujer y en medio de la risa y los nervios, le respondió: “Te amo maestro, te amo”.

César Escola sorprendió a Yo me llamo Paola Jara con un fuerte coqueteo

La broma de Pipe Bueno a Yo me llamo Paola Jara

“Ese sudado es para hacer dieta”, añadió César Escola, generando una ola de risas entre las personas asistentes al teatro. No obstante, decidió felicitar a la imitadora por su gran esfuerzo y trabajo a la hora de recrear a este importante personaje de la industria musical colombiana.

“A ver Paola, me gustó porque hoy estamos hablando de lo que es el contraste en los matices, que cuando uno quiere que suene matizado, uno debe empezar como empezaste, bien suave, y en algún momento, coger ritmo e irte al forte ” , agregó el famoso artista.

“Cuidado con las respiraciones, porque sonó muy raro una respiración muy pegada al micrófono, una cosa rara, pero le pusiste una fuerza al coro, que me importa muy poco esa respiración, porque de verdad, fue con entrega, fue con pasión, en las notas buenas y fuertes tuviste el vibrato y la fuerza de la original”, finalizó Escola.

Pipe Bueno reveló un dato poco conocido

Por otro lado, Pipe Bueno le hizo saber a Yo me llamo Paola Jara, que su reciente presentación, en su concepto, ha sido una de las mejores que ha realizado a lo largo de la competencia, en muchos aspectos: “Esta canción me encanta mucho, y siento que le metiste ese sabor que necesita la canción porque es un coro que trae sabrosura, es un despecho, pero con viaje, entonces te quería felicitar porque me hiciste recordar muchas cosas con esa canción”.