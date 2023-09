“Qué ganas de pelear”: Yo me llamo Shakira causó discusión entre los jurados y Amparo la bajó de la nube

En la gala del lunes 18 de septiembre del 2023, la imitadora de Shakira llegó nuevamente al escenario de Yo me llamo para sorprender al trío de jurados y a los televidentes del Canal Caracol. Con el tema ‘Whenever Wherever - Suerte’ la joven mujer brilló en el escenario con su voz y sensuales movimientos. Sin embargo, en esta ocasión tuvo varios errores que no pasaron desapercibidos, especialmente por Amparo Grisales.

Tan pronto finalizó su presentación, se pudo ver el disgusto que presentó la ‘diva de la televisión colombiana’, pues rápidamente afirmó: “Yo tengo mis guardados”, respecto a la presentación.

Yo me llamo Shakira causó conflicto entre los jurados | Foto: Captura Caracol Televisión

“Voy a resaltar que es una canción complicada para la participante porque tenía que mostrar el baile, hay pasos que se dieron chéveres, hay otros que voy a dejar para que mis compañeros comenten. Hablemos de lo vocal, estuvo bien el aire de la mitad hacia el final”, apuntó el maestro César Escola.

Amparo Grisales decidió interrumpir la intervención del artista argentino para afirmar: “Ahí es donde estuvo mal (...) Yo la sentí ahogada todo el tiempo”.

“Esta canción que es el festival de las voces de Shakira, en los quiebres, estuvo muy bien, pero voy a resaltar tu alegría. Yo esperaba ese pelo tirando a rubio, y me encanta porque cuando eres fiel a los movimientos de Shakira, la ilusión es perfecta y me hace levantarme de la silla. No me levanté porque quería guardármelo, pero ¿sabes qué? Esta noche si te llamas Shakira”, finalizó Escola.

Amparo Grisales destacó los errores en la más reciente presentación de Yo me llamo Shakira | Foto: Fotograma, 1:01, Capítulo 31: Los jurados aseguran que varios imitadores están involucionando | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Adicionalmente, y a pesar de que en varias ocasiones ha mostrado su admiración por la imitadora, Amparo Grisales se refirió a los detalles que le faltaron en su más reciente show: “En la pasada presentación sí tenías un concierto de los colores de Shakira, que es lo difícil, pasar de un color al otro, y de un color al otro, de hacerla brillar, de subirle, de bajarle, estar pendiente de los melismas, de los vibratos, de los gallitos (...) pero hoy te sentí agotada”.

Sin embargo, también quiso mencionar los puntos fuertes de la participante, pues hasta este momento de la competencia es una de las imitadoras que más similitudes tiene con su artista, tanto en la apariencia física como en el tono de su voz: “Lindos tus pasos, linda tu vestimenta, el pelo me encantó, eres súper comprometida, a mi me encanta, veo a Shakira, yo te miro y eres Shakira, pero vamos a ir puliendo eso porque los gallitos y los melismas son la impronta de Shakira, no es fácil, pero yo sé que tu lo logras porque tu nos has dado muy buenas presentaciones”.

El músico y compositor argentino se encargó de defender a la imitadora y explicarle a Amparo Grisales que los inconvenientes que tuvo se dieron principalmente por la complicada y exigente coreografía que tuvo que realizar la doble de la barranquillera.

Imitadora de Shakira | Foto: Fotograma, 0:16, Acróstico - YouTube Shakira - Fotograma, 18:15, Capítulo 22: Solo 36 imitadores podrán ser parte de la Escuela | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Shakira baila tres horas y no se ahoga”, mencionó Amparo.

Por otro lado, el reconocido cantante de música popular Pipe Bueno compartió con la doble de Shakira su opinión respecto a la presentación: “Nos traes tan acostumbrados a una cantidad de shows que has hecho súper bonitos, que por ejemplo, para mi gusto, este ha sido como el más inestable que he visto desde el principio al fin (...) Y es que esta fue la canción que la lanzó al mercado anglosajón, y en una canción tan importante como esta hay que estar ahí súper firme a la hora de dar el show.

Discusión entre los jurados

Luego de que la imitadora de Shakira abandonara en escenario, Amparo, César y Pipe continuaron hablando sobre la presentación de la participante, y en ese momento se generó una pequeña pero acalorada discusión entre ellos.

“Esta bien que le pongas tarea, pero no la bajoneen diciéndole que no vieron algunos aspectos”, mencionó Escola, refiriéndose a la intervención de la ‘diva de la televisión’. Razón por cual, la mujer de 67 años decidió defenderse y le mencionó: “¿Entonces qué le digo? ¿Que estuvo afinadísima y que estuvo perfecta?... Yo le dije que estaba linda”.