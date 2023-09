“Fue un proceso muy difícil”: Lina Tejeiro revela cuál ha sido el momento más complicado este año

No obstante, Lina ya había iniciado su carrera en la industria de la televisión cuando participó en la serie ‘Expedientes’ a sus nueve años de edad, y desde ese entonces, su carrera y sus técnicas para la actuación han ido evolucionando día a día, convirtiéndola en la estrella que es en la actualidad.

¿Cuál ha sido el momento más complicado de 2023 para Lina Tejeiro?

“Mi proceso más difícil este año tuvo que ver con la recuperación de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Fue una recuperación demasiado lenta, dolorosa, emocionalmente me sentía devastada, literal, entonces creo que este año fue un proceso muy difícil, pero al mismo tiempo en el que aprendí mucho, en el que crecí mucho emocionalmente”, afirmó Lina de manera reflexiva.

Adicionalmente, añadió: “hoy en día entiendo porque (se dieron las situaciones de esa manera) pues finalmente tenía que tomarme el tiempo necesario para poder recuperarme porque ahora, en este momento de mi vida, donde estoy tan entregada a mi trabajo y a mi emprendimiento y a mis empresas, pues evidentemente, iba a necesitar estar totalmente bien de salud o si no, no iba a poder hacer todo lo que he tenido que hacer por estos días, fue un proceso muy difícil pero muy enriquecedor”, puntualizó la famosa actriz por medio de sus historias.