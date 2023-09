Lina Tejeiro sorprendió con exigente rutina de ejercicios

View this post on Instagram

“Lina, tú eres un ejemplo de que todo se puede en la vida. A mí me da pereza pensar en el gimnasio, pero al ver tus resultados me muero de ganas de ir”, “Mi vida, con razón, tienes una cintura de avispa y unas piernas de infarto”, “Tienes que enseñarnos qué más haces en el gimnasio” y “Te envidio tanto”, han sido algunos comentarios que se han podido leer luego de la publicación de este video.

“Todavía no he podido sanar mi relación con la comida. Estoy trabajando en eso, pero no puedo decir que ya estoy bien. De un momento me dan atracones y voy y acabo con todo, entonces al otro día hago ayuno para castigarme. Comerme algo, me gusta mucho, comer mucho, pero comerme una hamburguesa y una malteada me hace sentir muy culpable”.