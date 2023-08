Lina Tejeiro lució su abdomen pero a muchos no les gustó y le pidieron que no se tomara fotos así

View this post on Instagram

¿Lina Tejeiro padece de fibrosis?

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos; otros internautas d ejaron palabras halagando no solo la figura de la joven , sino también su valentía para publicar fotos al natural.

Cambios de Lina Tejeiro

Posteriormente, regresó a Colombia, y se operó. “Llevo años queriendo sentirme cómoda con mi cuerpo, fui gordita, me operé, me engordé otra vez, sufrí de anorexia, tomaba pastillas para adelgazar y cuanta cosa me mandaran solo para ver en el espejo algo que me gustara y pasaron muchos años para entender que nada sin esfuerzo se logra”, manifestó en su momento la actriz.