¿Pulla de Lina Tejeiro a su exnovio Andy Rivera? “No puedo extrañar lo que nunca existió”

De ahí en adelante, cada vez que Tejeiro hace algún comentario referente al valor que se le debe dar a la mujer o del empoderamiento, se le asocia con lo que no recibió en su relación con el vocalista.

Recientemente, otro comentario punzante salió a la luz. La actriz de 31 años indicó que “ el día que entendí que no puedo extrañar lo que nunca existió, cambió todo ”.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Tusa eterna”, “No se puede extrañar, pero tampoco borrar”, “Necesitaba leer esto” o “Ay, tan cierto”, fueron algunas de las respuestas que los internautas colocaron tras el trino de la estrella de la televisión nacional.

Otras duras revelaciones de Lina Tejeiro sobre su vida estos últimos meses

Todo lo que concierne a la recuperación de esta cirugía quedó plasmado en historias y publicaciones que la llanera hizo en sus redes sociales. Sin embargo, son muchos los asuntos que la actriz se guardó para sí misma durante este tiempo, que le ha ocupado la mayor parte de este 2023 y que no solo le ha afectado su cuerpo físicamente, sino también de forma mental y emocional.

“Yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí este año ha sido un año bastante retador, demasiado, o sea, es un año que siento, va demasiado rápido y yo no he podido cumplir ni siquiera la mitad de objetivos que tenía en mente. Obviamente, todo tiene que ver mucho con mi recuperación, una muy lenta que hizo que todo se pusiera en pausa y ahorita tratar de recuperar ese tiempo ha sido muy difícil”, declaró la actriz.