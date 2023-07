¿A qué se dedicaba Jwan Yosef, el exesposo de Ricky Martin?

El cantante Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron este jueves -6 de julio- que daban fin a su relación amorosa luego de contraer matrimonio en el 2017. A través de un corto y breve comunicado, anunciaron la noticia que sorprendió a sus millones de seguidores.

“Ambos hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para con nuestros cuatro hijos y recordando lo que hemos vivido como pareja todos estos años maravillosos”, agrega el comunicado que fue publicado en conjunto en sus perfiles oficiales de Instagram.

La ahora expareja deja en limbo a dos hijos que fueron gestados por vientre de alquiler y que llevan los nombres de Lucía y Renn Martín-Yosef.

CANNES, FRANCIA - 25 DE MAYO: Jwan Yosef y Ricky Martin asisten a la proyección de "Elvis" durante el 75º festival anual de cine de Cannes en el Palais des Festivals el 25 de mayo de 2022 en Cannes, Francia. (Foto de Mike Marsland/WireImage) - Foto: Mike Marsland/WireImage

¿Quién es Jwan Yosef, el ahora exesposo de Ricky Martin?

Yosef nació en Siria el 6 de septiembre de 1984 y con tan solo dos años de edad se trasladó junto a sus padres a Suecia, donde estuvo la mayoría de su vida.

En el país europeo se graduó de la Escuela de Pintura de Pernby de Estocolmo como pintor y también es graduado de un Master en Bellas Artes por la Central Saint Martins de Londres. Sus dos pinturas más reconocidas y galardonadas son: Painting about Sex, en Londres, y Flesh and Violence, en Estocolmo.

Gracias a su reconocimiento y talento, Jwan tiene a cargo una fundación de arte llamada ‘The Bomb Factory’, en Archway, al norte de Londres, en la que ha estado como miembro fundador y activo integrante.

El pintor conoció a Ricky en el 2015 y fue hasta un año más tarde, en medio de un evento de la Fundación Americana por la Investigación sobre el Sida en São Paulo, Brasil, que se hizo oficialmente el anuncio de su relación con el puertorriqueño.

Desde entonces sostuvieron una relación amorosa y en el año 2017 contrajeron matrimonio en un evento privado y cerrado al público, en el que asistieron menos de 15 personas.

Su primera hija nació en el 2018 y al siguiente año anunciaron la llegada de su segundo pregenitor en un proceso realizado por viente de alquiler. Cabe mencionar que Ricky Martín, antes de contraer matrimonio con el sueco, ya tenía dos hijos, Matteo y Valentino, nacidos por la misma metodología y quienes en la actualidad tienen 14 años.

Jwan Yosef y Ricky Martin asisten a la Fiesta de los Óscar de la Feria de la Vanidad 2022 organizada por Radhika Jones en el Centro de Artes Interpretativas Wallis Annenberg el 27 de marzo de 2022 en Beverly Hills, California. (Foto de Karwai Tang/Getty Images) - Foto: Getty Images

El divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef

Según se dio a conocer, la expareja fue enfática en que se buscaba mantener la buena dinámica familiar, llevándolo todo con amistad y buena energía, para que la crianza de sus hijos sea correcta y buena a futuro.

“Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”, agregó el portal sobre lo dicho por la pareja.

“Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”, concluyó el artista en un post de Instagram.

El cantante publicó una imagen con la que habló de su separación. - Foto: Instagram @ricky_martin

Tiempo atrás, Ricky Martin abrió su corazón y dialogó con la revista Attitude, desenvolviendo un poco sobre su sexualidad y las relaciones que sostuvo en el pasado. “Era un gay de clóset que hacía que mis parejas se ocultaran. Tuve relaciones con otros hombres que estaban en el clóset y tuve otras relaciones con hombres que no estaban en el clóset, pero por mí regresaron al clóset”, comentó.

“Me sometí a mi carrera por completo. No abrí puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado”, agregó en aquel entonces.