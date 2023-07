Ricky Martin y Jwan Yosef se destaparon y revelaron decisión sobre su relación; se separan tras seis años de casados

Ricky Martin y Jwan Yosef se robaron las miradas de millones de personas en las plataformas digitales debido a la sólida relación que construyeron desde hace varios años. Ambos captaron la atención de los fanáticos, quienes admiraron y quisieron saber más sobre este vínculo que los llevó al darse el ‘sí' en matrimonio.

Sin embargo, recientemente, la pareja desató una ola de reacciones en los medios internacionales, a raíz de una inesperada noticia que anunciaron. El puertorriqueño y el sueco-sirio tomaron la decisión de separarse tras seis años de casados, yendo por caminos distintos bajo una ruptura sana y sin complicaciones.

De acuerdo con lo que reveló la revista People, en exclusiva, Ricky Martin y Jwan Yosef confirmaron que su relación llegó al final y están en proceso de divorcio. Los dos especificaron, según el medio, que todo se dio bajo el respeto y dignidad, enfocándose en el bienestar para los hijos que tienen.

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, reseñó la revista.

Según se dio a conocer, la expareja fue enfática en que se buscaba mantener la buena dinámica familiar, llevándolo todo con amistad y buena energía, para que la crianza de sus hijos sea correcta y buena a futuro.

“Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”, agregó el portal sobre lo dicho por la pareja.

“Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”, concluyó el artista en un post de Instagra,.

Es importante recordar que la historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef inició en 2015 a través de 2015 cuando conectaron por Instagram. Los dos generaron un vínculo por temas de arte, dándole rienda suelta a charlas extensas y gustos en común, los cuales terminaron en una bonita relación sentimental.

“Estoy revisando y veo esta hermosa pieza de arte. Le escribí y estuvimos platicando por unos seis meses sin que yo escuchara su voz”, comentaron en aquel entonces, según revivió Infobae.

El cantante, en una ocasión específica donde conversó con un medio radial, puntualizó cómo arrancó este romance, dándose la oportunidad de conocerse en Londres. Los dos, lejos del tema sexual e íntimo, se quisieron conocer de una forma más bonita y transparente, iniciando un relato diferente.

“Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui a Londres a conocerlo y asunto acabado... Se me cortó la respiración cuando lo vi... Seis meses acumulándose y fue muy romántico”, afirmó el puertorriqueño.

CANNES, FRANCE - MAY 25: Jwan Yosef and Ricky Martin attend the screening of "Elvis" during the 75th annual Cannes film festival at Palais des Festivals on May 25, 2022 in Cannes, France. (Photo by Mike Marsland/WireImage) - Foto: Mike Marsland/WireImage

En 2018, en entrevista con E! News, el cantante se sinceró sobre su historia con el artista y anunció la unión que llevaron a cabo, puntualizando el proceso que vivían al interior de su vínculo. “Intercambiamos votos y nos juramos todo, y hemos firmado todos los papeles que necesitamos firmar, arreglos prenupciales y todo”, dijo en aquel momento al portal.

No obstante, su vida dio un giro inesperado y formó una familia muy bonita, donde le dieron la bienvenida a sus hijos Lucía, que nació en 2018, y a Renn, que llegó en 2019. Previo a ellos, el latino ya era padre de Matteo y Valentino, los gemelos que vinieron a la vida en 2008.

De igual manera, tiempo atrás, Ricky Martin abrió su corazón y dialogó con la revista Attitude, desemvolviendo un poco sobre su sexualidad y las relaciones que sostuvo en el pasado.

“Era un gay de clóset que hacía que mis parejas se ocultaran. Tuve relaciones con otros hombres que estaban en el clóset y tuve otras relaciones con hombres que no estaban en el clóset, pero por mí regresaron al clóset”, comentó.

“Me sometí a mi carrera por completo. No abrí puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado”, agregó en aquel entonces.