Insólito: un hombre obsesionado con Ricky Martin se ha practicado más de 40 cirugías para parecerse a él

Ricky Martin es uno de los cantantes latinos más importantes de la escena musical mundial gracias a más de cuatro décadas de vida artística, desde que inició en la agrupación juvenil Menudo, cuando apenas era un niño. Tras esa experiencia, logró consolidar su éxito hasta el día de hoy, cuando ostenta triunfos no solo en los escenarios, sino en los sets de grabación de películas y series.

Todo esto le ha valido una gran comunidad de fans que lo siguen a diario en sus redes sociales. Son más de 18 millones los usuarios que están pendientes de todos sus movimientos, ya sea en las tarimas de los shows que ofrece por el mundo con lleno total o en la televisión.

Ricky Martin es uno de los cantantes latinos más importantes de la escena musical mundial. - Foto: Getty Images for The Latin Recor

En sus conciertos interpreta canciones como Livin’, la vida loca’ o Adiós, dos de sus grandes éxitos.

Además, en sus redes no duda en divulgar cómo es su hogar, en donde comparte junto a su esposo, Jwan Yosef, y sus cuatro hijos: Matteo, Valentino, Lucía y Renn.

No todo es color de rosa

Sin embargo, Ricky también sabe que es un símbolo sexual en todo el mundo y su belleza masculina se roba suspiros por todo el globo terráqueo y no faltan hasta quienes quieren imitarlo para que su físico sea igual al del artista.

Para muchas personas, las cirugías estéticas son la solución ante alguna inconformidad y no miran las consecuencias. Tal es el caso de Fran Mariano, un argentino quien está obsesionado con parecerse al talentoso y carismático cantante puertorriqueño, Ricky Martin.

En una entrevista para el programa de chismes La Red, Fran cuenta que se ha sometido a más de 40 cirugías estéticas, pero que en vez de causarle satisfacción, se le ha convertido en un dolor de cabeza ya que le han dejado serias secuelas.

Fran Mariano se hizo 40 cirugías para parecerse a Ricky Martin - Foto: Instagram: franmarianocoach

“No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo champagne tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca” manifestó el hombre con los ojos aguados.

Su obsesión por parecerse a Ricky Martin comenzó cuando detalló una revista que exponía los 100 hombre más guapos del mundo. Desde entonces, buscó la manera de modificar sus rasgos físicos para alcanzar el nivel de belleza del artista.

Sin embargo, los procedimientos por los que ha pasado no han resultado nada bien. Fran confesó que en sus cejas le llegaron a inyectar aceite de motos, el cual se le empezó a regar por los ojos.

Cabe mencionar que el hombre tuvo que pasar por varios eventos desafortunados por los inadecuados tratamientos que se ha hecho en el rostro que aún le pasan factura. Ahora, hace una reflexión y aconseja a todas las personas que quieren hacerse un procedimiento estético que lo piensen bien dos veces.

Fran Mariano dice que este punto de su vida, donde los excesos han hecho de las suyas le ha tocado elegir entre vivir o perder la belleza - Foto: Instagram: franmarianocoach

Fran dice que se trata de un punto de su vida en donde los excesos ya han hecho de las suyas y le ha tocado elegir entre vivir o perder la belleza. Asimismo, explica que nada de lo que hizo valió la pena.

Por otra parte, en su red social de Instagram ha publicado una foto en la que se muestra en un hospital y pide por curarse. “Les juro que así, en esta camilla de hospital, ruego por curarme y, es cuando me doy cuenta de las pequeñas cosas de la vida . Sigan pidiendo por mí, voy a volver y mejor de lo que era, los quiero mucho”, escribió en su fotografía.