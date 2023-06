Hermano de Pipe Bueno cautivó en TikTok tras cantar junto al artista

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular más reconocidos en Colombia. Donde ha encantado a sus fans con todas sus canciones y por su forma de ser. El caleño ha demostrado el talento que tiene para cantarle al despecho.

Tanto así, que varios artistas del mismo género y hasta con otros ritmos han colaborado para cantar con él y lanzar grandes éxitos. Sin embargo, esta vez dejó sorprendidos a sus seguidores al gran parecido que tiene con su hermano Miguel Bueno.

El intérprete de ´Te hubieras ido antes´ y ´Cupido falló´ ya había presentado a su hermano menor al ritmo de reguetón. El joven tiene 22 años, y al igual que Pipe, la música corre por las venas.

Miguel es cantante y recientemente lanzó una canción llamada Karma. Desde más de un año está en este mundo musical y muchos de los internautas se han impresionado por el talento que tiene. Pues su primera canción fue Fin de semana, luego Marbella y después Qué va. Con cada una ha demostrado el amor por la música.

Este domingo, 11 de junio, subió desde la red social de TikTok un video en el que se encontraba cantando con Pipe Bueno su reciente canción. Sus seguidores quedaron impactados del gran parecido que tiene con su hermano.

La grabación, que cuenta con más de 23 mil reproducciones, ha dejado también varios comentarios de sus seguidores: “Dios mío, cómo es posible este parecido”. “El hermano bueno”. “Se parecen mucho”, “Aunque pipe bueno joven fue una belleza exótica”. “Será posible que uno pueda enamorarse de los dos al mismo tiempo”. “Dios mío, que viva el colágeno, los amo”.

Por otra parte, Pipe Bueno y su familia se encontraban disfrutando de un descanso este fin de semana y hace unas horas el artista de música popular subió un video a su cuenta de Instagram cantando No me digas que no, una de sus canciones.

En la filmación se veía a la familia dentro de una piscina, en la que describió: “Así nos despertamos en casa cuando es festivo, y ustedes”.

Pipe Bueno y Miguel Bueno el gran parecido que tienen. - Foto: Instagram: pipebueno

Cambios en el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: se abren vacantes

La creadora de contenidos y el cantante prometen ser parte importante en el desarrollo económico de La Sabana bogotana con la inauguración del pabellón de eventos de Rancho MX, considerado como el primero para conciertos en dicha zona.

Cabe recordar que la pareja de famosos no solo vive de sus profesiones, sino que también decidió lanzarse al ruedo para emprender con su negocio que a hoy ha sido todo un éxito y que ha recibido a miles de visitantes colombianos y extranjeros.

Como dicen por ahí, “trabajo sí hay”, este centro de experiencias está localizado en el kilómetro 1.5 de Cajicá. Según se estima, este lugar puede generar mil empleos entre directos e indirectos y hará que la economía del municipio se fortalezca.

Entre las especificaciones del nuevo lanzamiento que harán Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su restaurante se encuentra que la carpa puede albergar a por lo menos 2.500 personas y también cuenta con una carpa para eventos empresariales que posee un aforo de 1.500 invitados, lo mismo pasa con un pabellón de tipo auditorio, que también recibe este mismo número de personas.