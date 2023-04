“El sueño de mi vida es conquistar la música mexicana”: Pipe Bueno conversa con SEMANA sobre la internacionalización de su carrera

Pipe Bueno confiesa vivir un antes y un después de su carrera. Recientemente, cambió de sello discográfico y firmó con el mánager colombiano Juan Guillermo Ballesteros, gerente de la firma JB y gestor de las carreras de artistas como Greeicy Rendón y Mike Bahía. Y, a nivel internacional, con el mexicano Alex Mizrahi, CEO de Seitrack, y mánager detrás de estrellas como Alejandro Fernández, que se presentó con lleno total en el Movistar Arena de Bogotá hace unas semanas.

En diálogo con SEMANA, Pipe Bueno se sinceró sobre cómo había “perdido el rumbo en su carrera” y confesó las expectativas que tiene frente a la posibilidad de conquistar el complejo mercado mexicano, dominado por la música regional. “Estoy en un despertar sobre mi arte y lo genuino de mi música. La música no es solo un negocio, es un arte con el que tienes que trasmitir de qué estás hecho”, cuenta el caleño.

Pipe Bueno, en medio de quienes se encargarán de impulsar su carrera de ahora en adelante: su mánager en Colombia, Juan Ballesteros, y el mexicano Alex Mizrahi, CEO de Seitrack. - Foto: Foto: Agencia Jaque

SEMANA: ¿En qué momento de su carrera se gesta esta alianza que le permite tener ahora dos mánager?

Pipe Bueno (P.B.): En el momento perfecto. Haciendo retrospectiva en mi carrera, siento que tal vez este es el momento en el que estoy más preparado. Incluso, unos años antes, aunque lo anhelaba, y he trabajado en conquistar países como México y Estados Unidos, a lo mejor no era el momento. Ahora, el hecho de que mis hijos hayan llegado a mi vida cambia las perspectivas y no quieres dar pasos en falso. Todos los artistas anhelamos tener un muy buen mánager. Y, a cambio de eso, tendré dos. Juan Guillermo es mi amigo desde hace mucho tiempo, y trabajar con un amigo es brutal.

SEMANA: ¿Siendo tan amigos porque solo se da hasta ahora esta alianza con Juan Guillermo Ballesteros?

(P.B.): No se habían dado las cosas, aunque los dos nos hemos visto crecer. Hoy en día es también el mánager de Mike Bahía y Greeicy Rendón, y se codea a nivel internacional con mucha gente, así que lo he visto escalar como mánager. Entonces, me encanta la idea de vivir esto al lado de un gran amigo. Y estar los dos al lado de Álex Mizrahi, un grande. Creo que es un dos por uno increíble, de ensueño.

SEMANA: ¿Cómo esta alianza va a transformar su música?

(P.B.): Después de 15 años de carrera artística, me reencuentro conmigo mismo. Cuando estás en este medio es fácil permearse de la industria y meterse en esa onda de ‘lo que le gusta a la gente’ y dejas de hacer tu arte. Que en mi caso fue lo que hice en mis inicios, cuando estaba en el colegio, sin pretensiones, y se convirtió en el álbum más exitoso de mi carrera. Eso te lleva a pasar por procesos de frustración, porque estás traicionando tu esencia como artista. Un día reconocí que estaba muy perdido, que había perdido el rumbo de alguna forma, y en medio de todo eso se da esta alianza que me dará un nuevo impulso en la música.

SEMANA: ¿Le genera conflictos haber coqueteado con otros estilos como el género urbano?

(P.B.): No, porque eso hace parte de mi versatilidad como artista. La crisis se dio dentro de lo que hago con mi propio género, que es la música popular. Lo que sentía es que dentro de mi propio género había perdido el foco de lo que estaba haciendo, y no me daba cuenta. Estoy en un despertar sobre mi arte y lo genuino de mi música. La música no es solo un negocio, es un arte con el que tienes que trasmitir de qué estás hecho.

SEMANA: Lo bonito de todo es que fue usted mismo quien cayó en cuenta de eso…

(P.B.): Es que la música te prepara para aprender sobre los errores. Si cada canción que uno lanzara fuera un hit mundial, sería súper aburrido. Y Dios fue tan bonito conmigo porque, a pesar de que estaba torciendo el camino, hacía hits. Pero, hice un ejercicio de introspección y veía que sacaba a veces música que no reflejaba lo que yo era. Ahora ya sé para dónde voy, cómo voy y desde dónde. Y creativamente cómo quiero hacer las cosas.

Pipe Bueno, el día de la firma de su alianza con Juan Guillermo Ballesteros (derecha), su mánager en Colombia y gerente de la firma JB, y con su mánager internacional, el mexicano Alex Mizrahi (izquierda), CEO de Seitrack y el hombre detrás de estrellas como Alejandro Fernández. - Foto: Foto: Agencia Jaque

SEMANA: Usted va a trabajar al lado de Alex Mizrahi, mánager de un grande como Alejandro Fernández, que hace parte de una dinastía familiar que se ha mantenido muy fiel a sus orígenes...

(P.B.): Soy de otra generación. Y lo que creo es que si te atreves a hacer otros géneros y eso queda bien hecho y con creatividad no hay problemas. Una cosa es venderse porque algo está de moda y otra hacer genuinamente algo que musicalmente te gusta, que te hace sentir cómodo y feliz.

SEMANA: ¿Gracias a esta alianza y a su nuevo mánager internacional podrá acercarse más a la música mexicana?

(P.B.): Me encantaría. Si voy a hacer una canción dentro del género regional, alguna fusión con un grupo mexicano y me voy un poco más hacia el ‘serreño’, que es algo de los mexicanos, sería feliz, esa música me encanta. Como colombiano me sentiría honrado de mostrarles cómo desde otro país podemos hacer nuevas versiones.

SEMANA: Hay colegas suyos que consideran que la música regional mexicana no suena a una sola cosa, sino que recoge varios géneros…

(P.B.): En la música regional mexicana están metidos lo corridos, el norteño banda, los corridos tumbados, pero todos son hermanos. Yo me sentiría cómodo si en algún momento me invitan a hacer parte de esos géneros. Esa es una de mis metas.

SEMANA: Usted ya lleva varios años trabajando en México. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia?

(P.B.): Sí, desde antes de la pandemia. He cantado en Guadalajara, en Cancún, en San Luis Potosí, en Ciudad Juárez, en Puebla, en Querétaro, en Monterrey, en Torreón, en Puerto Vallarta, me conozco medio país. He cantado frente a 14 mil personas en el Arena Vicente Fernández. Al lado de Cristian Nodal, Ana Bárbara, Carlos Rivera. Canté con Grupo Firme, frente a 65 mil personas que me recibieron súper bien. Ha sido difícil, pero con esta alianza espero entrar de una manera más directa en este mercado que puede ser a veces muy cerrado.

SEMANA: Al fin de cuentas, la música popular colombiana está hermanada con la mexicana…

(P.B.): Sí, la música popular colombiana es una ramificación de la mexicana. Lo verdaderamente nuestro es la música vallenata o la cumbia. La música popular que hoy se escucha acá viene de México y la adaptamos a nuestro estilo. El premio mayor para un colombiano es que conquistemos el país azteca. Ese es el sueño con esta alianza, y el sueño de mi vida. El género número uno de habla hispana, después del reguetón, es la música regional, por eso ahora es el momento perfecto para que un colombiano conquiste el mercado de México y Estados Unidos.

SEMANA: Parte de esta nueva faceta de su vida es que está apoyando a los nuevos talentos del género...

(P.B.): Sí, me van a ver colaborando con mucho artista nuevo. Todos me buscan y con todos decidí grabar. También se vienen canciones con artistas mexicanos. Tengo algo grabado con Luis Ángel, ‘El Flaco’. Grabé también con Espinoza Paz.