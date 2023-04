La última moda de Luisa Fernanda W: combinando su estilo con una prenda de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido con más alcance en Colombia. La joven paisa ha logrado ganarse un lugar muy relevante entre los influenciadores del país y aprovechó su fama para lanzar su propia línea de maquillaje. Si hay algo que caracterice a la influencer y empresaria es su estilo. En varias oportunidades ha compartido a través de las redes sociales con sus seguidores los outfits que pueden lucir para diferentes ocasiones.

Luisa Fernanda W ha creado mucho más contenido sobre moda - Foto: @luisafernandaw

Esta vez sorprendió con un nuevo video publicado a través de su cuenta de Instagram donde se ve haciendo el famoso “Get ready with me” o lo que traduciría “prepárate conmigo”. La joven paisa reveló que para esa pinta quiso usar una prenda de su pareja, el cantante Pipe Bueno.

La influencer empezó mostrando cómo se maquillaba, luego dejó ver el atuendo de color negro que escogió para esa ocasión, además de combinarlo con unos tacones y accesorios que hacían juego perfecto con todo su outfit.

Lo que llamó la atención es que ella misma aseguró que se había “enamorado del blazer de Pipe”, y por ello decidió usarlo en su vestimenta. Era un saco de color rojo que a ella se le ajustaba como la moda actual de oversize.

Tras mostrar el resultado final, sus seguidores no dudaron en comentar el clip que ya pasa los 14 mil me gusta. “Hermosa pinta”; “el rojo te queda muy bien”; “guapísima”; “eres la más diva de divas”: “preciosa como siempre”; “siempre impresionas”; “me encantó esa pinta”; “me enamoré de todo”; “yo también me pongo la ropa de mi marido”.

Esta no es la primera vez que Luisa sorprende con sus creaciones en cuanto a prendas y gustos, pues hace unos meses dejó a más de uno con la boca abierta por usar un vestido muy sensual.

Con un diseño largo, ceñido al cuerpo y con tonos muy llamativos, la influencer no pasó desapercibida. También lució unas zapatillas abiertas que dejaban ver la delicadeza y el gran juego que complementaban el atuendo.

Ante el derroche de sensualidad de Luisa Fernanda W, hubo algo que sin duda llamó la atención de los usuarios en redes. Se trata del escote profundo en la parte de su espalda, la cual resaltaba sus curvas propias, con las que constantemente suele dejar ‘boquiabierto’ y sin aliento a más de uno.

Luisa Fernanda W es tendencia en redes por su vestido. - Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

La galería de fotos estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Mirándome al espejo me hice varías promesas… bloqueo a la gente falsa y todo lo que me pesa”.

Por si fuera poco, Luisa Fernanda W, minutos después de su carrete de imágenes, publicó un reel, donde dejó fluir y sacó sus dotes de modelo, luciendo con orgullo su esbelto cuerpo y su original vestido.

Sin duda, no faltaron los comentarios y las reacciones de los usuarios en Instagram, quienes no tardaron en dar su opinión en ambas publicaciones que sumaron miles de likes.

“Yo quisiera saber dónde compró ese vestido”, “Ahora estoy más buena y no es pa’ que te duela, ya no me desvela tu telenovelaaaaa”, “eres hermosa”, “cómo puede verse tan espectacular con pocos meses de haber tenido a Domenic, increíble”, “¿cómo logras recuperarte tan rápido de tus embarazos” e “icónica”, fueron algunos de los mensajes.

Aunque Luisa no es modelo, ha dejado en evidencia las habilidades y el conocimiento que ha adquirido en esa materia. Incluso, en una ocasión, la creadora de contenido dio un tip para quienes también están en el mundo digital o iniciando y quieren tomar buenas fotografías.

A través de esa red social, Luisa compartió un video luciendo un atuendo plateado, este color lo tenía toda su vestimenta, desde sus botas hasta sus gafas. Además, quiso darle un toque diferente con un bolso negro, un poco pequeño y su cabello recogido.

Este clip no solo era para lucir su outfit, sino también para compartirle a sus seguidores cómo lograba tomarse buenas fotos. La creadora de contenido reveló que ella prefiere usar la cámara frontal de su celular porque puede ver cómo van quedando las imágenes.

“Si miran bien este video pueden ver que me tomo las fotos con la cámara de adelante. Me gusta ser yo quien tenga el control de mis ángulos”, escribió sobre la publicación hecha en Instagram.