Angie Brand, la modelo colombiana que gana millones de pesos mensuales en OnlyFans

La plataforma de contenidos para adultos se ha convertido en una de las principales maneras de obtener grandes sumas de dinero en los últimos años. Colombia no ha sido la excepción para que cientos de personas tomen la decisión de hacer parte de esta red en la cual sus ingresos se registran en dólares, lo cual permite que sus ganancias mensuales sean aún mucho mayores al momento de convertir el dinero a pesos colombianos.

Una de las personas que ya ha obtenido varios millones a raíz de su contenido en la plataforma de OnlyFans es la modelo colombiana Angie Brand, quien reveló hace algunos días la cifra que está recibiendo mes a mes no solo por hacer parte de la red, sino también por estar en diferentes plataformas que le permiten generan ingresos.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la mujer realizó una dinámica en las historias donde sus seguidores le realizaban algunas preguntas y ella las respondía. Además, la joven colombiana dio a conocer pantallazos del dinero que ha obtenido mensualmente que, según Angie, están entre 40.000 a 50.000 dólares, lo que equivalen a más de 170 millones de pesos cada mes.

La mujer tiene miles de publicaciones en su OnlyFans. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ante el cuestionamiento de un usuario “ayer dijiste que no dirías cuánto ganabas, pero vi una noticia de la cuánto ganas, es verdad?”, la colombiana decidió dar fin a los rumores y confesó que “amor, la verdad, yo dije eso, pero no me había dado cuenta de que en una página habían subido mis ganancias, y pues bueno, me voy a abrir con ustedes y les voy a contar”.

Seguidamente, reveló la suma de dinero mientras mostraba en su celular los ingresos que obtiene gracias a la plataforma de OnlyFans. “Obviamente, yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 44 mil dólares, 45, a lo que más he llegado ha sido a 50.000 dólares”.

Sumado a estas ganancias, la colombiana ha compartido algunos tips y consejos para que sus seguidores y los usuarios puedan obtener estos ingresos gracias a estas plataformas. Según la modelo, ha llegado a este punto de ganar miles de dólares gracias al contenido que sube en las diferentes redes sociales como Instagram, TikTok y Twitter, lo cual le ha ayudado a obtener más seguidores y un reconocimiento no solo en Colombia, sino también en varias partes del mundo.

“Hay que invertir mucho, mucho, pero vale la pena, hay que invertir en uno también”, dijo la joven modelo de 19 años.

Publicación en Instagram de Angie Brand - Foto: @angiebrand_

Johanna Fadul incursionará en la plataforma de OnlyFans

Johanna Fadul es una de las actrices colombianas más reconocidas del país. Pese a que debutó en 2003 en la producción de ‘Padres e hijos’, ese reconocimiento especialmente es por el papel antagónico que hizo en la novela Sin senos sí hay paraíso.

La famosa reveló que con su equipo están trabajando en la creación de una página web en la que estará subiendo contenido exclusivo donde las personas deberán suscribirse para ver todo lo que publica.

Según lo que contó en el programa de chismes y entretenimiento del canal Uno, Lo sé todo, se tratará de unas fotos y videos ‘sensuales y sugestivos’ a los que solo tendrán acceso los individuos que paguen la suscripción, pues es una nueva alternativa para tener mayores ingresos económicos.

Johanna Fadul fue criticada por su aspecto físico. - Foto: Instagram: @johannafadul

Fadul detalló que el trabajo de televisión es inestable porque al terminar un proyecto hay que volver a empezar desde ceros y buscar ‘casting’, siendo el mismo protocolo de la primera vez siempre. Además, mencionó que las redes sociales se han convertido en la fuente de ingresos número uno para ella y siempre han estado ahí.

También, insinuó: “No falta el que dice, se tiene que empelotar para vender y nada que ver, yo muestro lo que quiero y lo que quiero mostrar es porque me siento segura de mostrarlo”.