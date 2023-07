“Estuve muy quebrada”, las duras revelaciones de Lina Tejeiro sobre su vida estos últimos meses

Lina Tejeiro es una de las famosas colombianas más seguidas en las redes sociales, donde ella deja ver todos los pormenores de su vida, desde los proyectos televisivos en los que participa, hasta asuntos muy íntimos como sus relaciones amorosas y las batallas de salud que ha tenido que dar para poder tener una calidad de vida favorable.

Estas batallas tienen un enemigo en común y son los biopolímeros, sustancia que hace ya varios años Lina se inyectó en sus glúteos para aumentar su tamaño y, con el pasar del tiempo se convirtieron en su peor pesadilla. Este elemento resultó ser nocivo para la salud y esto le ha generado diferentes síntomas, como dolores musculares, hinchazón, calambres, movilidad reducida y muchos más.

Lina Tejeiro lució sus curvas al natural - Foto: instagram @LinaTejeiro

Lina ha tenido que pasar al quirófano para retirar los residuos de biopolímeros que se le han regado por todo su cuerpo, siendo sus glúteos su zona más afectada. Hace pocos meses la llanera pasó por la sala de cirugía por última vez para realizar una de las extracciones más exhaustivas que le han realizado, por ende la recuperación fue del mismo nivel y mantuvo a la actriz de completo reposo por varias semanas.

Todo lo que concierne a la recuperación de esta cirugía quedó plasmado en historias y publicaciones que la llanera hizo en sus redes sociales. Sin embargo, son muchos los asuntos que la actriz se guardó para sí misma durante este tiempo, que le ha ocupado la mayor parte de este 2023 y que no solo le ha afectado su cuerpo físicamente, sino también de forma mental y emocional.

Lina Tejeiro posó junto a 'modelos' muy especiales. - Foto: Instagram @linatejeiro

A través de sus historias de Instagram, Tejeiro se volvió a sincerar con sus 10 millones de seguidores, revelándoles cómo se sentía verdaderamente durante estos meses de recuperación y haciendo una retrospectiva de lo que ha sido este año para ella. En este tiempo tuvo que realizar una infinidad de cosas y cubrir muchos asuntos en los que nunca pensó, cambiando sus planes por completo.

“Yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí este año ha sido un año bastante retador, demasiado, o sea, es un año que siento va demasiado rápido y yo no he podido cumplir ni siquiera la mitad de objetivos que tenía en mente. Obviamente, todo tiene que ver mucho con mi recuperación, una muy lenta que hizo que todo se pusiera en pausa y ahorita tratar de recuperar ese tiempo ha sido muy difícil”, declaró la actriz.

Lina también reveló que el solo hecho de estar en pausa tanto tiempo la hizo perder y considerar muchos aspectos de su personalidad, que salían sin ningún impedimento antes de la intervención y luego se esfumaron sin previo aviso. Este asunto requiere de un tiempo prudencial y un trabajo espiritual y personal fuerte para recuperar de forma fluida y sin ningún tipo de esfuerzo dichos aspectos de la personalidad.

Lina Tejeiro cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

“Fueron 4 meses en los que yo no me sentía completa aún, ya estoy bien, ya estoy perfecta, nada que ver con mi recuperación, pero aún estoy tratando de reencontrar a esa Lina que se quedó antes de su cirugía porque fueron meses en los que emocionalmente estuve muy quebrada y se pierden muchas cosas, seguridad, la costumbre de hablar a las redes… Y recuperarlas es un proceso y estoy en ese proceso”, agregó Tejeiro.

La llanera realizó estas declaraciones para empatizar con los seguidores que también han tenido años difíciles y necesitan de un hombro en el cual apoyarse, diciéndoles que ella está “con ellos y para ellos”, sin importar por lo que estén pasando, pues ella aún tiene mucho camino por recorrer para recuperarse en un 100 % y quiere hacerlo acompañada de sus fans.