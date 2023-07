Andy Rivera confiesa que es amigo de su ex, ¿se habla con Lina Tejeiro?

“No es fácil, requiere madurez, en mi caso tomó años.. No es que Dani y yo fuéramos amigos a los días de habernos separado, fueron muchos años, pero sí se puede… Además, la vida es un camino muy largo y los rencores no se tienen que llevar en el corazón con nadie, hay que aprender a perdonar” , añadió el cantante, aseverando que tampoco hay que hacer amistades con todo el mundo.

¿Andy se quiere casar?

“Sí, re sí. Yo veo esos videos de manes tan creativos que graban cuando le piden matrimonio a su mujer y no no no, es que es muy especial. Más allá del compromiso legal que sé que eso implica, que sé da ‘pereza’, es muy especial pedir la mano de tu mujer y decirle: ‘ey, esto es para toda la vida, ¿sabes? No necesito buscar más’... Me Muero por sentirlo por alguien, hacérselo saber y toma tu anillo bebé”, declaró el cantante en su video de Instagram.