El mensaje de Piqué a Rosalía tras la infidelidad de Rauw Alejandro con la modelo Valentina Duque

“Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad” , comentó el artista.

Ante esto, en medio de una trasmisión de la Kings League, Piqué fue cuestionado sobre lo que pensaba y no dudó en responder.

Primero aseguró que no le gusta que personas ajenas al tema se metan u opinen sobre algo tan íntimo. “Yo creo que es mejor que estas cosas, a mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está, se ha leído el comunicado, está bien y a partir de ahí dar opiniones, lo digo por experiencia propia”.