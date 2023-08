Lina Tejeiro usó sensual atuendo rosado y seguidores la llamaron ‘Barbie’

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más admiradas del país. Tiene bastantes seguidores pendientes de su vida y de cada una de sus publicaciones en redes sociales. Específicamente, en su cuenta de Instagram, suma más de 8 millones de seguidores que no dudan en interactuar con cada una de sus publicaciones.

En redes, Lina dijo lo siguiente: “yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí este año ha sido un año bastante retador, demasiado, o sea, es un año que, siento, va demasiado rápido y yo no he podido cumplir ni siquiera la mitad de objetivos que tenía en mente. Obviamente, todo tiene que ver mucho con mi recuperación, una muy lenta que hizo que todo se pusiera en pausa y ahorita tratar de recuperar ese tiempo ha sido muy difícil”.