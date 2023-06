Lina Tejeiro finalmente confiesa cómo va la recuperación de su cirugía de biopolímeros

Lina Tejeiro es una de las famosas colombianas más seguidas en las redes sociales, donde ella deja ver todos los pormenores de su vida, desde los proyectos televisivos en los que participa, hasta asuntos muy íntimos como sus relaciones amorosas y las batallas de salud que ha tenido que dar para poder tener una calidad de vida favorable.

Estas batallas tienen un enemigo en común y son los biopolímeros, sustancia que hace ya varios años Lina se inyectó en sus glúteos para aumentar su tamaño y con el pasar del tiempo se convirtieron en su peor pesadilla, pues este elemento resultó ser nocivo para la salud y esto le ha generado diferentes síntomas, como dolores musculares, hinchazón, calambres, movilidad reducida y muchos más.

Lina Tejeiro es reconocida por su trabajo como actriz y actividad en redes sociales. - Foto: Instagram @linatejeiro

Lina ha tenido que pasar al quirófano para retirar los residuos de biopolímeros que se le han regado por todo su cuerpo, siendo sus glúteos su zona más afectada. Hace pocos meses la llanera pasó por la sala de cirugía por última vez para realizar una de las extracciones más exhaustivas que le han realizado, por ende la recuperación fue del mismo nivel y mantuvo a la actriz de completo reposo por varias semanas.

Lina Tejeiro cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

Los 9.9 millones de seguidores que tiene la actriz en su perfil oficial de Instagram han estado muy al pendiente de cómo se va recuperando Lina, quien ha mostrado de una forma muy transparente todos los pormenores de su postoperatorio, desde cómo se tenía que bañar aún con las cánulas en su cuerpo, hasta la ropa que tiene que usar para ocultar las bolsas que reciben el líquido que sale de los drenajes.

Lina ha estado intermitente en sus redes sociales y hace pocas horas decidió retomar la conexión con sus seguidores y realizó una dinámica de preguntas, donde los fans aprovecharon para preguntarle cómo va su recuperación, pues el último parte médico que la llanera dio no había tenido mayor novedad y la mantenía en mucho reposo para sanar la gran herida que le hicieron en el procedimiento.

“No, si supiera, es que no les he contado… Ayer fui donde mi cirujano y me dijo que prácticamente ya me daba de alta. Me decía ‘prácticamente’ porque pues, cualquier cosa puede llegar a pasar con los biopolímeros, pero al parecer todo está perfecto, va a continuar perfecto y entonces ya puedo hacer mi vida normal, mi recuperación está perfecta… Volví”, relató Lina muy emocionada con una sonrisa marcada en su rostro.

Pero esta no fue lo único que respondió Tejeiro en su dinámica de preguntas, pues otro seguidor se adentró en el tema sentimental de la actriz y le preguntó qué le gustaba más, si estar con pareja o soltera, asunto que la llanera no dejó en el aire y aclaró de una forma muy sutil, pero contundente, haciendo la salvedad que prefiere estar con el estado civil en el que se encuentra actualmente.

“Depende mucho de lo que uno realmente quiera en el momento… yo en este momento de mi vida estoy sola y me encanta como estoy ahora. Hace unos meses hubiera dicho: ‘ay, no, ya quiero un novio’... Pero ya como me encuentro en este momento, me siento muy bien. Entonces por ahora digo que qué rico la soltería”, relató la actriz.

Tejeiro también atinó a decir que ella no sería capaz de perdonar una infidelidad, pues sabe muy bien por experiencia propia que “lo que se permite, se repite” y esto también dio de qué hablar entre sus fans, pues muchos empezaron a sacar conjeturas declarando que posiblemente uno de los dos novios que más se le ha conocido a la llanera le habrían sido infiel: el pereirano Andy Rivera o el paisa Juan Duque.