Lina Tejeiro revela el piropo más “random” que le han hecho en la calle

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas por todos los colombianos por el gran talento que tiene y por su personalidad arrolladora y avasallante, que tiene un sentido del humor amplio y negro que saca en el mejor de los momentos y genera no solo risas, sino admiración de millones de usuarios que navegan todo el día en las redes sociales.

Y es a través de estas plataformas donde Lina ha demostrado la versatilidad de tu talento como actriz, pero también deja conocer muchos detalles de su vida privada, como todo el calvario que ha vivido con los biopolímeros y las cirugías que le ha desencadenado el haberse dejado inyectar esta sustancia años atrás.

Lina Tejeiro cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

Además de esto, Lina también muestra sus outfits diarios y cómo su sentido de la moda ha ido evolucionando de una forma coherente con lo que proyecta como mujer y profesional, dejando a la posteridad conjuntos dignos de editoriales de revistas de moda, que obviamente sus seguidoras replican con sus propias prendas generando tendencias tanto en Instagram y TikTok, como en la calle.

Pero esto no es lo único que Tejeiro comparte en las plataformas digitales. Ella también cuenta algunas anécdotas que le han sucedido y aprovecha todos los trends de las redes para dar de qué hablar con sus experiencias, pues muchas son muy únicas y las demás son tan graciosas como los videos donde ella hace lipsync a la perfección, como el que hizo con el sonido de la entrevista de Francia Márquez con Vicky Dávila, clip que se volvió viral.

Lina Tejeiro es reconocida por su trabajo como actriz y actividad en redes sociales. - Foto: Instagram @linatejeiro

En Twitter, especialmente una usuaria propuso un hilo de “piropos random que les hayan hecho”, mostrando ella un pantallazo de una conversación en el que le dicen lo siguiente: “lindas axilas Karen”, desatando una histeria colectiva por lo curioso y hasta bazurto del piropo, incitando a que muchos otros participen.

Tejeiro obviamente no se quedó atrás y también añadió a dicho hilo el piropo que a su parecer ha sido el más extraño, curioso y sin sentido que le han hecho. “Un hippie que vendía manillas me dijo: ‘Uy, mi amor yo por usted hasta me baño’”, escribió la llanera, logrando empatizar con miles de usuarios que le dieron like al trino y hasta lo retuitearon.

Un hippie que vendia manillas me dijo: “Uy mi amor yo por usted hasta me baño.” — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 15, 2023

Lina y los biopolímeros

La actriz ha sido una de las luminarias que más ha hablado de este mal y todo ha sido desde su propia experiencia, que ha contado y mostrado en diferentes plataformas, mayoritariamente desde sus redes sociales y entrevistas en medios. En diálogo con las reconocidas ‘influencers’ Calle y Poché, la llanera se abrió totalmente ante las preguntas que le hicieron y contó muchas que nunca había revelado.

“Me hace sentir culpa muchas cosas, la principal y por la que he trabajado toda mi vida, comer. En mi casa no me la controlaron nunca, pero al iniciar tan pequeña en el medio estaba en el ojo de todos y todo mundo comentaba, algo que me afectó. Tuve anorexia, bulimia, gastritis crítica desde muy chiquita y todavía no he podido sanar mi relación con la comida”, fue parte de una de las confesiones que realizó.

Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

La actriz también contó que en la etapa que sintió más envidia de su vida fue cuando empezaba a querer los cuerpos supertonificados, con muchas curvas, muy voluptuosas y, sobre todo, con colas grandes. “Creo que todos los errores que cometí en cuanto a cirugías plásticas tienen que ver con eso. Yo me puse biopolímeros porque quería tener el cul* así como con las viejas con las que me ponían los cachos, como con el de la vieja con la que me engañaban”, dijo.