Lina Tejeiro sorprendió con tremendo cambio de ‘look’: este es su nuevo corte y color de cabello

Lina Tejeiro, una de las actrices de las que más están pendientes los colombianos, como lo evidencian sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, sorprendió a más de uno este 15 de junio, con un cambio de look.

La también presentadora de televisión decidió ‘cerrar ciclos’, como se dice coloquialmente, con un nuevo corte y tinte de cabello que no le sienta nada mal. Lo hizo con un video en el que muestra el paso a paso del cambio, aplaudido por sus fanáticos en redes sociales.

“Para los gustos los colores y este lo amé”, escribió Lina Tejeiro, que posó con su nuevo look como si de lanzar un champú o una tintura se tratara.

¿En qué consistió el cambio? En realizarse un corte de cabello en capas, ideal para quienes desean vivir con el cabello suelto y que luzca con mayor volumen y movimiento. Así mismo, se realizó dos flecos, que caen a cada lado de su rostro.

En cuanto al tinte, apostó por el color chocolate con iluminaciones, lo que permite que esté a la vanguardia.

Las dudas de algunos radicaron en si el cambio de look obedeció a un simple gusto o está relacionado con un nuevo proyecto en la televisión.

Entre los proyectos audiovisuales más recientes en los que ha estado sobresalen La vida después de un reality, de Prime Video, y La vuelta al mundo en 80 risas, de Caracol Televisión.

Lina Tejeiro, actriz colombiana nacida en Villavicencio. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Entre los comentarios con más likes a la publicación sobresalen: “Por eso es que no tienes marido, porque eres demasiado mamacita para cualquier hombre, qué monumento de mujeres eres”; “no entiendo por qué no eres la representante de Pantene o de algo así, qué belleza ese cabello tuyo Lina” y “esta sí es una cabellera digna de un comercial”.

Lina Tejeiro no descarta ser mamá

Cada vez que puede, Lina Tejeiro interactúa con sus seguidores en Instagram, bien sea con cajitas para que pregunten a través de sus historias o mediante transmisiones en vivo, como las últimas horas.

Como es usual, no falta quien le pregunte por sus exparejas, Andy Rivera y Juan Duque, aunque también hay seguidores que indagan por preguntas más trascendentales, como si le gustaría tener hijos, a las que ella no duda en responder.

Recientemente, la presentadora y actriz afirmó que en este momento no es su deseo ser mamá, aunque ello no implica que no le gusten los niños, como algunos pueden imaginar. La duda de si quiere tener un descendiente o no radica en la responsabilidad que implica.

Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas. - Foto: instagram @linatejeiro

“Siempre he dicho que no y la gente me malinterpreta y creen que por decir que no, no me gustan los niños y a mí sí me gustan (…). Pero cuando digo que no quiero tener hijos es porque siento que es una responsabilidad demasiado grande”, dijo.

La también productora de contenido confesó que la maternidad le ha generado curiosidad debido a su amistad con Greeicy Rendón y Mike Bahía, pareja que en abril celebró el primer año de su hijo, Kai. Según ella, en más de una ocasión le ha preguntado a la cantante por el embarazo. Cuestiones como “¿qué se siente al tener un bebé en el vientre?”, han rondado por su cabeza.

Lina Tejeiro cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

En la transmisión en vivo, hubo una seguidora que le preguntó a Lina Tejeiro si no ha contemplado la posibilidad de congelar óvulos, a la que no le cerró las puertas.

“Mientras llega la persona, ¿por qué no?, pero no sé, ¿estás queriendo decir que se me está haciendo tarde?, ¿que me dejó el tren? Pues que me deje porque yo voy en avión, en vuelo privado, jaja”, agregó.