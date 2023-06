James Rodríguez fue visto bien acompañado con una famosa modelo española en la apertura de nuevo negocio en Bogotá | ¿Quién era?

Aparte del fútbol, James Rodríguez se ha destacado por los negocios que ha emprendido. A la espera de ser contratado por un club en el mercado de pases, el volante se ha mostrado en redes inaugurando negocios de todo tipo. El último se dio hace pocos días y contó con la participación de una famosa modelo española.

El jugador que marcó una era en la Selección Colombia alterna el fútbol con el mundo de los negocios. Rodríguez ha aprovechado su imagen para lanzar al mercado varios negocios. Estando de visita en el país, el jugador inauguró el mes pasado el restaurante Arrogante, el cual se ubica en Bogotá, concretamente en la calle 84 A #9-11. La especialidad de la carta es la comida fusión italiana.

Arrogante: el excéntrico restaurante de James Rodríguez. - Foto: Instagram: 'Arrogante'

La primera sede fue en Madrid, pero se ha expandido en Bogotá, Marbella y Miami. Desde el 17 de mayo, el restaurante abrió las puertas para el público en la capital, el cual se caracteriza por tener un look and feel enfocado en el lujo y la extravagancia. La carta ofrece pastas frescas, antipastos, pizzas, carnes, comida de mar, entre otros platillos italianos. Adicionalmente, las alternativas de vinos se llevan las miradas del público.

Los negocios del colombiano no pararon ahí. El pasado viernes 9 de junio inauguró un local de café en Bogotá, titulado Dos Molinos Café y Waffles. La ubicación de este lugar es en el Centro Comercial del Portal 80. Meses antes, el volante abrió un punto en Medellín, pero tenía que hacer presencia en la capital colombiana, aparte de un punto en el CC El Edén.

Durante la inauguración, Rodríguez se llevó las miradas del público y en cuestión de minutos todo el local se aglomeró de gente. Acto seguido, el jugador colombiano publicó fotografías en el local, donde los fanáticos pudieron tomarse una foto con el 10. En el local, el colombiano recibió la visita de la famosa modelo española Joana Sanz, la expareja de Dani Alves.

Sanz publicó una foto en sus redes sociales, acompañada de Rodríguez y deleitándose por el café colombiano. “Gracias, James Rodríguez, por la acogida en tu bello país. Qué energía tan bonita. Mucho éxito con tu café”, señaló la publicación de la modelo y actriz española.

Joana Sanz y James Rodríguez en Dos Molinos. Foto: Instagram @joanasanz. - Foto: Foto: Instagram @joanasanz

En la imagen aparecieron Sanz y Rodríguez posando sonrientes para la cámara y disfrutando de un plato de la carta del café. Adicionalmente, la modelo señaló que quedó fascinada por el waffle de choclo, el cual es el plato que aparece en la foto.

“Me llevaré la maleta con rico olor a café colombiano”, destacó Sanz luego de visitar a Rodríguez en el establecimiento de Café Dos Molinos.

Joana Sanz, ex de Dani Alves, quedó feliz después de conocer una ciudad colombiana; “estamos melos”

La española recorrió varios parajes turísticos y no ocultó su emoción por el trato amable que ofrecen los colombianos. Los últimos meses no han sido fáciles para Joana Sanz, la exesposa del futbolista brasileño Dani Alves, envuelto en una grave denuncia de agresión sexual que lo llevó a prisión desde enero pasado.

Dani Alves y Joana Sanz. (Photo by Joe Maher/Getty Images) - Foto: Getty Images/Joe Maher

Joana Sanz ha dado de qué hablar en las últimas horas luego de que concediera una entrevista al medio español Vanitatis y en donde contó toda su vida en la actualidad y su relación con su expareja Dani Alves.

La modelo habló por primera vez de lo sucedido con el futbolista, el pasado 30 de diciembre, día en el que una mujer aseguró que fue abusada sexualmente por el deportista en una discoteca de Barcelona.

Sanz aseguró que se ha ido enterando de los detalles del hecho a través de los medios de comunicación, ya que al principio no creía que fuera verdad. “Yo no daba crédito a nada. Me quedé en shock. Y todo me parecía gravísimo. Él entró en prisión sin haber pruebas. No nos olvidemos de que fue a declarar voluntariamente. Que no tuvo ninguna notificación para ir a hacerlo, nadie se lo pidió. Y de allí directamente lo llevaron a prisión”, dijo la modelo.

Sin embargo, señaló que pese al presunto abuso sexual por parte de Alves, cree en su inocencia: “Y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave”, señaló.

Se refirió también a las declaraciones de Alves donde confesó haber tenido relaciones con la joven en un bar de Barcelona y que vinieron después de que el jugador negara el acto sexual. “Pienso que lo hizo por mí, por no darme otro palo. Cuando entró en prisión, hacía una semana que mi madre había muerto y supongo que no quería hacerme sufrir más. Creo que no quería contarlo para evitar provocarme más dolor en el peor momento de mi vida. Pero, lo más terrible no es eso, sino lo que yo veo y oigo constantemente en los medios de comunicación. Es inaguantable”, señaló Sanz con tristeza.

Durante la entrevista, la modelo confirmó que oficialmente no se ha separado de Alves, pero que ya está hablado el divorcio. “Yo me planteo el divorcio porque descubro que me ha sido infiel, pero, a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no hemos iniciado los trámites. Seguimos casados. De momento solo es de palabra. Dani y yo tenemos una conversación pendiente porque ha roto unos valores que yo considero que son los que mantienen un matrimonio: el respeto y la confianza. Pero, pese a todo esto, seguiré estando ahí porque Dani es mi familia”, subrayó la modelo.

Además, habló sobre la relación actual que tiene con su expareja: “Lo voy a ver a prisión. No hay mal rollo. Hemos estado juntos ocho años y yo no me quedo solo con esto, que ha roto nuestra relación como pareja. También me quedo con otras muchas cosas buenas que hemos vivido y compartido juntos. No le deseo el mal a nadie, y muchísimo menos a él. Siempre me he llevado muy bien con mis exparejas, así que cómo no me voy a llevar bien con el hombre con quien he compartido ocho años de mi vida”.