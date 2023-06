Lina Tejeiro no se contuvo y reaccionó cuando le preguntaron por Andy Rivera, en ‘Día a día’: “¿por qué todo lo quieren saber?”

Lina Tejeiro es una de las famosas colombianas que más se mueve en las redes sociales. La actriz y creadora de contenido fue una de las invitadas al más reciente programa matutino de Día a día, de Caracol Televisión, donde aprovechó para hablar de la serie La vida después del reality, quien comparte pantalla con la actriz y presentadora Margarita Ortega, así como algunos detalles de su vida privada.

Allí, la artista oriunda de Villavicencio también se refirió al procedimiento estético al que se sometió para aumentar sus glúteos, dando cada detalle y sincerándose sobre los síntomas que sufrió por cuenta de los biopolímeros que se extendieron en la parte trasera de su cuerpo.

Lina Tejeiro, actriz colombiana nacida en Villavicencio. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Pero sin duda, hubo una situación particular que puso incómoda a la también modelo, quien no dudó en mostrar su molestia sobre una de las preguntas que le hicieron, la cual parece no haberle gustado para nada.

Pues bien, una de las dinámicas que utiliza Día a día para hablar con los invitados es jugar al Jenga, la cual consiste en que el famoso jugador saca una ficha y en esta hay un número que contiene una pregunta.

De hecho, hasta los mismos presentadores quedaron desconcertados con la ficha que le salió a la actriz de la serie Chichipatos. Antes de revelar la pregunta, la presentadora Carolina Soto dijo que cada una de las fichas era personalizada y que ahí aparecía, salía, estaba enfocado en quienes estaban jugando.

“¿Por qué se acabó tu relación con Andy Rivera?”, fue la pregunta que le salió a la famosa. Y es que para nadie es un secreto que este ha sido uno de los mayores cuestionamientos que le han hecho a la actriz recodada por su participación en Padres e hijos.

Los presentadores quedaron a la expectativa de lo que iba a responder Tejeiro porque evidentemente la vieron un poco molesta. Por lo que, Jhovanoty trató de suavizar la pregunta haciendo una imitación del presentador de La Red, Frank Solano, lanzando un refrán al mejor estilo del periodista costeño.

Para ese momento, la llanera comenzó a mostrarse incómoda y dijo que se había confundido de programa y se sentía en La Red. Luego, Jhovanoty le repitió la pregunta al ver que la actriz estaba tratando de evadir la pregunta.

El humorista es conocido por sus imitaciones. - Foto: Captura de pantalla tomada de Instagram @peretantico

“¿Por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que uno no puede saber por qué son parte de la privacidad de cada persona”, respondió la creadora de contenidos y al fondo se pudo escuchar a Carolina Cruz afirmar que estaba de acuerdo con las palabras expresadas por la joven llanera.

Hasta Jhovanoty se sintió un poco intimidado por la manera de responder de la actriz. Ella, al parecer, se dio cuenta de que había respondido de una forma un poco fuerte y después trató de bromear diciendo: “Porque me lo encontré en un motel... jajaja”.

Por su parte, en otra oportunidad, Lina Tejeiro fue una de las invitadas al canal de YouTube de las famosas influenciadoras conocidas como Calle y Poché. Allí, la actriz llanera habló de varios aspectos relaciones a sus proyectos laborales, si se le verá nuevamente en la televisión colombiana y a su vez se habló de su condición de salud, pues, Lina es víctima de los biopolímeros y por ello han tenido que realizarle más de una intervención.

Sin embargo, el tema del amor no faltó y por supuesto le preguntaron por una persona sobre la que muchos quieren saber: Andy Rivera. Con casi 10 años de romance, la ruptura entre estos dos famosos aún da mucho de qué hablar, en especial porque nunca hubo claridad sobre un motivo exacto que los haya llevado a decirse adiós. Ahora, en esta entrevista, Tejeiro dio más detalles sobre este amor del pasado.

Las declaraciones de Lina Tejeiro la relacionan con su expareja. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @andyrivera y @linatejeiro

La actriz llanera también se refirió a las críticas que recibió cuando decidió terminar su noviazgo con Juan Duque, pero aseguró que lo hizo por el amor que se tiene a ella misma, pues sentía que no estaba feliz y que estaba volviendo a vivir situaciones de su relación pasada, no era el lugar que ella quería que le dieran y por ello prefirió hacerse a un lado.

Después de esta confesión, Lina aseguró que sigue abierta al amor y que espera que llegue un hombre a su vida que le dé el lugar de novia, aunque también comenta que no tiene afán y que sigue trabajando en sí misma y en su amor propio para así encontrar a alguien que la valore de la misma forma.