Andy Rivera contó por qué sigue soltero, pero desató burlas y le dicen que se vuelva sacerdote

Andy Rivera es uno de los cantantes de música urbana más reconocidos en Colombia, muestra de ello son sus casi seis millones de seguidores en la plataforma de Instagram.

Además de sus canciones, Rivera ha estado en múltiples ocasiones en boca de la opinión pública por todo lo relacionado con su situación amorosa, y más después de que terminara con la actriz y modelo Lina Tejeiro desde hace más de cuatro años, una de las relaciones más sonadas de la farándula colombiana.

Cantante Andy Rivera habla de su situación sentimental. - Foto: Getty Images

Desde ese momento y hasta la actualidad, el artista no ha revelado una nueva pareja sentimental, por lo que sus seguidores creen en redes sociales que desde que terminó con Tejeiro, Andy no se ha dado la oportunidad de estar con una nueva persona a pesar de los rumores que lo han vinculado con varias mujeres.

Esto fue confirmado por el cantando en medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram, en la que reveló varios detalles de su vida íntima pero hubo uno especialmente que hizo eco en los oídos de los internautas.

Pues tal parece que Rivera ha estado soltero durante varios años por decisión propia y no por falta de oportunidades, como especulaban algunos. Según dijo el nacido en Pereira, Risaralda, considera que no es el momento de estar en una relación, aunque no descarta enamorarse cuando menos se lo espere.

“Siento que todavía no, pero el tiempo de Dios, el destino son muy misteriosos y únicos, y sus tiempos son perfectos. No sé, de pronto pase cuando menos lo espere, pero, ¿que lo sienta así, que estoy listo para enamorarme, confiar en el amor y todo eso? No?”, dijo Rivera en respuesta a un usuario que le preguntó si estaba preparado para enamorarse.

Cantante Andy Rivera en Florida, Estados Unidos. - Foto: Getty Images

A pesar de que el compositor no cerró las puertas por completo, dejó en claro que sus prioridades actualmente son otras y que, por el momento, no está preparado al cien por ciento para tener una nueva pareja.

Las reacciones a las palabras de Rivera no se hicieron esperar y en varios comentarios de una publicación de Instagram, los internautas sentaron su posición y mostraron su desacuerdo con el pensar del pereirano. Incluso, algunos se burlaron y lo invitaron a convertirse en sacerdote.

“Que se meta de sacerdote, ya deje de hablar de lo mismo”, “pídale primero por escrito el permiso a la mami”, “otra vez este man con estos temas” y “la mamá le tiene prohibido enamorarse” fueron algunos de los comentarios.

Lina Tejeiro hizo dura confesión de su relación con Andy Rivera

¿Nuevo romance entre Lina Tejeiro y Andy Rivera? - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro y @andyrivera

Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la farándula nacional hace varios años y, después de que rompieran de manera definitiva en el 2022, han dado mucho de qué hablar.

Hace poco Lina Tejeiro fue una de las invitadas al canal de YouTube de las famosas influenciadoras conocidas como Calle y Poché. Allí la actriz llanera habló de varios aspectos de su vida. Por supuesto, el tema del amor no faltó y claramente le preguntaron sobre su relación con Andy, por lo que la actriz no dudo en contestar.

“Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia y nunca me dieron el título de la novia...yo me lo podía dar pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”, dijo.

La actriz llanera también se refirió a las críticas que recibió cuando decidió terminar su noviazgo con Juan Duque pero aseguró que lo hizo por el amor que se tiene a ella misma, pues sentía que no estaba feliz y que estaba volviendo a vivir situaciones de su relación pasada.