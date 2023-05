Foto: Yina Calderón lo vuelve a hacer, muestra la impresionante cicatriz de su última cirugía de glúteos

Yina Calerón ha sido una de las famosas colombianas que más ha dado de qué hablar con sus cirugías estéticas, algunas por vanidad, otras por salud. La mayoría de estas intervenciones han tenido consecuencias permanentes en su cuerpo, que al son de hoy, ella muestra públicamente para hacer catarsis y para que su historia le sirva de ejemplo para aquellas mujeres que están pensando en inyectarse sustancias extrañas y ponerse implantes para tener una apariencia diferente.

Después de muchos ires y venires en quirófanos de varias ciudades del país, Yina Calderón anunció hace un par de semanas que volvería a someterse a una nueva intervención quirúrgica, pero esta vez ya no era ni para aumentar el volumen de sus glúteos, ni para retirar los excesos que aún le quedan de los biopolímeros que se inyectó hace 8 años. Esta vez iría por última vez a la sala de cirugía para retirarse el último implante que le queda en su cola.

Yina no le teme a mostrar su cuerpo en redes. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

Cabe recordar que la última vez que Yina se quiso aumentar el tamaño de su cola, tuvo una complicación con la herida de la operación y su implante izquierdo terminó infectado, por ende tuvo que ser retirado de emergencia dejando a la DJ con un solo lado voluminoso. Calderón fue la encargada de dar la noticia en su momento y en esos días dejó claro que por el momento iba a dejar su cola así.

Sin embargo los doctores le hicieron saber que los músculos de su cola ya no soportaban un implante más y que debía subir de peso para poder extraer dicha prótesis, ponerle más grasa a la zona, y empezar una larga pero provechosa recuperación, para que el cuerpo de Yina descanse de todos los excesos durante estos últimos años, en los que no solo se ha operado, también ha tenido varios episodios polémicos causados por tomar bebidas alcohólicas.

“Primer día de la cicatriz. Muchachas, por favor, se los pido, no se dejen inyectar nada raro en sus glúteos. Si a mí me hubieran aconsejado hace 8 años, si hubiera visto casos como el mío, no estaría pasando por esto”, escribió la empresaria de las fajas, en su historia de Instagram, donde deja ver la herida por donde le sacaron su implante y cómo va sanando en su primer día de recuperación. Una imagen que sin duda ha impactado a los más de 302 mil seguidores que tiene la DJ en Instagram.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Pero la cicatriz no es lo único sorprendente que Yina ha posteado en su perfil oficial de Instagram, que hace un mes logró el tan anhelado chulito azul de verificación. En sus historias también ha mostrado las peripecias y maromas que ella tiene que hacer para realizar sus necesidades biológicas, con sus fajas especiales para mantener su cuerpo compacto, mientras se recupera de las cirugías. De pie y cuidando que ninguna de las mangueras de drenajes se desestabilicen, así tiene que orinar Yina, mientras su glúteo se recupera.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Por el momento, Yina ya está decidida en que no se hará más cirugías estéticas, pues su cuerpo ya no resiste un cuerpo extraño más e incluso, para esta intervención, le tocó subir de peso para trasladar la grasa que había adquirido en su abdomen a su glúteos, que obviamente quedó con menos volumen al retirar la prótesis que quedaba. Por eso esta recuperación ha sido más difícil, porque no solo es esperar a que su cola se estabilice, sino que su abdomen también termine de acoplarse a su nueva forma.