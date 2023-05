Kimberly Reyes enfrenta críticas por su aspecto natural: “Se dañó la cara”

Kimberly Reyes es una de las actrices más queridas por los colombianos gracias a los roles que ha desempeñado en producciones como El Joe, la leyenda; Diomedes, el cacique de la Junta, La ley del corazón; Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, dándole vida a mujeres de todos los talantes, que con su carácter hipnotizaron a los televidentes colombianos y latinos noche tras noche.

Así como lo hace en la pantalla chica, Kimberly también deslumbra en sus redes sociales, donde se muestra con conjuntos diminutos y ligeros que no dejan nada a la imaginación y revelan todos los atributos físicos que ella ha logrado mantener con constancia y disciplina, pues es una mujer muy juiciosa a la hora de llevar a cabo sus rutinas de ejercicio y una alimentación balanceada y saludable.

Sin embargo, no se puede negar que a veces algunas famosas recurren a algunos retoques estéticos y a productos enfocados en la belleza para resaltar todas las bondades que su anatomía les permite. Al parecer Kimberly habría recurrido también a estas “ayudas” y sus seguidores no paran de hablar sobre el tema, porque aunque la siguen viendo muy bella, algunos atinan a decir que la barranquillera se ha pasado un poco con los retoques.

“Tan linda que era, ahora parece un filtro, nada que ver con la Kimberly de antes”, “creo que a todas las opera el mismo cirujano parecen copias”, “esta mujer cada vez que la veo se ve distinta, parece otra persona con tantas cosas que se hacen en esa cara”, “como se ha dañado la cara”, “ay no Kim eras hermosa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de Reyes en Instagram.

Kimberly Reyes y su separación

A través de sus redes sociales, Kimberly compartía frecuentemente contenido con su expareja Federico Severini. Bailando, cocinando y en diferentes momentos, la actriz revelaba imágenes y videos con quien fue su esposo. La boda fue realizada “por lo alto”, donde asistieron grandes personalidades de la farándula. Sin embargo, en el 2022 se conoció que la pareja se divorció. Sobre esta ruptura, muchas personas en las redes sociales especularon sobre una posible infidelidad por parte de alguno de ellos. Sin embargo, la actriz nunca confirmó esto.

En febrero de este año, Kimberly Reyes estuvo en uno de los capítulos del pódcast del creador de contenido conocido como El Gatales y allí contó las verdaderas razones del porqué se terminó la relación. “Para que un matrimonio se acabe tienen que pasar muchas cosas, y no, no fueron cachos, no fue infidelidad, no fue que se me perdió, no fue que yo lo encontré, todo eso que inventaron es mentira. Realmente no pasó. Lo voy a defender a capa y espada hasta la muerte”, reveló la barranquillera.

La presentadora se refirió a la relación que sostienen hoy en día y cómo se la llevan: “Fede es un tipazo; hoy en día tenemos buena relación (...) Valía la pena salvar lo que éramos como amigos y mantener el recuerdo bonito de lo que fuimos como pareja”, señaló la actriz. Aun así, Kimberly ha sabido voltear la página y seguir con su vida, muy enfocada en su trabajo como actriz, modelo e influencer, viajando por todo el mundo mostrando su belleza y siendo la imagen de campañas publicitarias muy prestigiosas.

En uno de sus viajes fuera del país, especialmente en México, la actriz no dudó en mostrar su abdomen plano, sus piernas definidas y un color canela en su piel que le robó suspiros a más de uno, pues con dichas imágenes que están en su perfil oficial de Instagram, demostró por qué es una de las mujeres más deseadas del país.

Las publicaciones tienen más de 20.00 likes y miles de comentarios, donde los usuarios resaltan su belleza. “WoW y este bombón???🔥🔥”, “Cada día estás más hermosa ❤️”, “NO NO NO, todos contigo, nadie contra ti… COLOMBIA te pertenece, hija de dioses, reina de reinas y hermana de mi corazon no jodaaaaaaa 🫀🤌🏽🫠” y “Estas presiosa mi cielo❤️❤️❤️❤️❤️❤️” son algunos de los comentarios.