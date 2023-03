Kimberly Reyes vivió una inesperada situación que casi termina en tragedia, ¿qué le pasó?

Kimberly Reyes Hernández, también modelo y presentadora colombiana, ha logrado posicionarse como una de las actrices más reconocidas de la televisión nacional, debido a su amplia trayectoria en producciones como El final del paraíso; Diomedes, El cacique de La Junta; El Joe, la leyenda; Loquito por ti; Cuando vivas conmigo, y La tusa. Su talento ha sido aplaudido por quienes destacan su versatilidad para darle vida a toda clase de personajes.

La actriz estuvo en el ojo público por la relación que sostuvo con el empresario Federico Severini durante varios años. Aunque la unión fue centro de elogios entre los seguidores, hace poco más de dos años, el matrimonio llegó a su fin y el vínculo entre ambos colombianos quedó en el pasado.

Kimberly Reyes confirmó su separación de Federico Severini - Foto: Tomado de instagram @fedeseverini y @kimberlyreyes

Pues bien, la también modelo, muy activa en sus redes sociales, sorprendió a sus miles de seguidores de la plataforma de video TikTok al contar sobre la equivocación que cometió al tomarse un supositorio vaginal confundiéndolo con una de las vitaminas diarias que usa como suplemento para la salud de su cuerpo humano.

La historia inicia con Kimberly contando su historia que ocurrió hace dos años cuando, por curiosidad, decidió probar diferentes ingredientes de productos curiosos o novedosos que hacen parte de la industria de la cosmética y de la belleza. Por lo que, la actriz decidió comprar unas pastillas que constaban de 4 vitaminas y un aceite.

“Cuando todo me llegó, por esos días andaba enredada porque tenía a mi papá en la clínica y estaba super estresada. Así que todo lo que recibí, decidí meterlo en mi ‘mesita’ de noche. Hasta ahí, todo bien”.

Segundo después de su historia, Kimberly relata que después de varios días, recordó las supuestas vitaminas que había recibido, las cuales iba a empezar a tomar a partir de ese momento. Incluso, manifestó que envolvería algunas en papel siplot con el fin de que sus seres queridos también pudieran probarlas y así, le dieran una retroalimentación de sus beneficios.

Foto: Instagram @kimberlyreyesh - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh

Sin embargo, la colombiana se dio cuenta de que realmente se trataba de un supositorio vaginal: “Resulta que Kimberly se toma sus vitaminas y agarra su botellón de agua, y se me da por leer más componentes e ingredientes que los compone. En ese momento me percató, leyendo la etiqueta del producto, que dice: ‘Si usted no la ingerido de manera oral, busque asistencia médica o llame a control de envenenamiento inmediato’. Quiero decirles que leí eso como cinco veces”, dijo la actriz

Seguidamente, Reyes manifestó que, en ese momento, se percató que se “había envenenado accidentalmente, obviamente”. Aunque no mostró el nombre del producto, aclaró que presentó la respectiva queja a la marca: “En realidad parecen unas vitaminas”.

En otro video continuó la historia y finalmente, en medio de risas, explicó cómo logró solucionar dicha situación: “Lo primero que hice en el momento que leí la etiqueta y vi que me había envenenado por accidente fue vomitarla. Re ‘paniquiada’, eso sí”, dijo, mientras contaba que aunque trato de expulsar la supuesta vitamina ingerida, al final no lo logró, por lo que inmediatamente, optó por llamar a una amiga enfermera que la alertó aún más porque uno de los ingredientes que contiene el supositorio es “ácido bórico”, según la actriz, “con eso matan a las cucarachas, o sea, más o menos me comí un raid [insecticida]”.

Finalmente, en medio de risas, la actriz contó que logró resolver la situación que por poco termina en tragedia, gracias al apoyo de su amiga, quien la alertó que si no lograba expulsar los supositorios a través del vómito, que lo recomendable era hacerlo a través de una sonda que va al estómago. Aunque el relato no terminó ahí, la actriz prometió, en las próximas horas, contar el final de lo que ocurrió.