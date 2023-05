Yina Calderón buscó al Padre ‘Chucho’ para que le ayude con entidad paranormal que la “acosa” en las noches

A Yina Calderón se le ha visto en muchas situaciones extraordinarias en todos los años que lleva figurando en la farándula colombiana, a la que entró gracias a su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN. Desde ese momento la influencer adquirió fama nacional y ella ha sabido mantenerla con su presencia en las redes sociales y sus negocios en las industrias de la moda y la música.

Yina ha pasado de ser influencer a convertirse en una empresaria de nombre en el mundo de las fajas moldeadoras, además de hacerse a un nombre de peso en el circuito electrónico del país, pues ella ahora es DJ y hace shows por todo Colombia con sus únicas y muy polémicas guarachas, con las casi ha terminado en pleitos legales, todo por versionar éxitos de otros géneros.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Además de la música y la moda, Yina tiene un spa con procesos de belleza inspirados en la cerveza y algunos otros emprendimientos, todo plasmado en sus redes sociales, donde da de qué hablar todos los días no solo dando a conocer sus novedades laborales, también opinando sobre lo que hacen sus colegas influencers y mostrando la semana que ha tenido que vivir con los biopolímeros, que la han llevado en varias ocasiones al quirófano con intervenciones sumamente invasivas y riesgosas.

Pero ahora Calderón llevó todo a un nuevo nivel y tiene con la boca abierta a sus más de 308 mil seguidores, debido a que ahora la DJ está enfrentando una situación paranormal que no ha podido manejar y, según ella, ya se le está saliendo de las manos, pues sus oraciones ya no funcionan y no está teniendo la posibilidad de dormir tranquila.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

En sus historias de Instagram, la empresaria dio a conocer que hay una entidad no viviente que la está acosando por las noches y no la deja en paz, al punto de hacer que ella misma se salga de su cuerpo y tenga vivencias en otros planos que no son terrenales, por eso se montó en su camioneta y en compañía de su novio y su familia, decidió buscar a un experto en el tema.

“Imagínese que voy para donde el padre Chucho. Le voy a caer a la iglesia, lo vamos a ir a buscar… Esto es raro, extraordinario. Yo sé que a los oídos de ustedes va a sonar a que ‘esta vieja está loca’. Imagínate que me salgo del cuerpo, me sacó por la ventana y me llevó a volar. Esto es serio (...) Estaba durmiendo con mi novio y se me subió. Siento que estoy despierta, pero no me puedo mover. Pero esta cosa que se me sube me empieza a manosear. Normalmente, empiezo a orar, hago el credo y eso me sirve mucho. Pero esta vez me salí de mi cuerpo, veía a mi novio y a mí misma durmiendo. Luego nos salimos por la ventana de mi casa volando. Pasaba por encima del spa que estaba cerca de mi casa, cuando de repente dimos muchas vueltas y me desperté (...) Lo mío ya es avanzado”, relató la DJ.

Lo peor del caso es que su propia familia parece no creerle y su amor tampoco está muy convencido del tema, quien hasta se ha aventurado a darle una posible causa a esta situación. “Mi novio dice que lo que me está pasando es porque me pongo a jugar con Dios. A veces le prometo que no voy a volver a tomar, y tomo. No se trata de eso. Lo que yo tengo de verdad es un problema supremamente serio. Yo les había contado que a mí se me subía algo encima y me acosaba. Incluso Natalia París y muchos de ustedes enviaron oraciones, y me dijeron que eso se llamaban incubos y sucubos y no sé qué...”, añadió Yina.

Al final, Yina no reveló si en efecto se encontró con el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el ‘Padre Chucho’, quien dejó la televisión hace un par de años para dedicarse a su parroquia y a practicar exorcismos, con el aval del Papa y el obispo. Además, en sus redes sociales el clérigo también promociona la música religiosa que hace.