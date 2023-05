Yina Calderón mostró impactantes imágenes de la prótesis en sus glúteos: deberá someterse a una nueva cirugía

Yina Calderón se ha ubicado como una de las mujeres más populares y polémicas dentro de la farándula colombiana. Actualmente, es reconocida por sus facetas como creadora de contenido digital, influencer, Dj y empresaria. Además, suele ser bastante activa en sus redes sociales.

Uno de los detalles por los que Yina Calderón ha generado todo tipo de comentarios tiene que ver con las cirugías estéticas a las que se ha sometido. De hecho, en esta ocasión, la influencer anunció a sus seguidores que nuevamente tendrá que ingresar al quirófano.

“Nenes, quiero contarles que nuevamente me va tocar someterme a una cirugía de reconstrucción de glúteos, extracción de biopolímeros y también algunos arreglitos estéticos que me gustaría hacerme”, dijo Calderón en un reel publicado en su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 344 mil seguidores.

Yina recordó a sus fans que ya lleva cerca de dos años comentando cuál es su proyecto estético: “llegar a ser la Barbie Colombiana”.

De hecho, resaltó que es un sueño que ha tenido desde siempre.

“Mi glúteo está totalmente caído, mi cuerpo rechazó a toda costa las cirugías en los glúteos, y me tocará someterme a una extracción de biopolímeros y de prótesis, por lo que la única solución que le veo es que me hagan una transferencia de grasita al glúteo y pues ver qué tal me queda”, explicó la Dj de guaracha.

En el video, Yina Calderón mostró algunas imágenes de cómo se ven actualmente sus glúteos.

Yina Calderón mostró cómo lucen actualmente sus glúteos. - Foto: Fotogramas tomados de video publicado en Instagram @yinacalderondjoficial

Calderón anotó que es una situación triste, pero a la vez algo que podría cambiar radicalmente su vida. No obstante, apostilló que sigue motivada y con la frente en alto.

Finalmente, señaló que mostrará todo el proceso a través de una de sus cuentas en Instagram. Todo el contenido lo compartirá “sin censura”.

“Además, planeo realizar un en vivo mediante esa cuenta para que ustedes, mujeres vanidosas, vean lo duro que es verse ‘bonita’. Así que no se pierdan nada, porque dentro de pronto verán una Yina Calderón algo diferente”, concluyó Yina Calderón en su anuncio.

Yina Calderón confiesa el problema que tiene para ser mamá

Hace poco se hizo viral una noticia que tenía que ver específicamente con el tema de la maternidad. Según algunas cuentas falsas de Instagram que se hace pasar por la empresaria de fajas, Yina habría estado buscando a Epa Colombia para poder llevar a cabo un proyecto sorpresivo para la influencer: ser mamá.

Cabe recordar que Epa Colombia sí ha anunciado que está en proceso de ser madre a través de la inseminación artificial, pues ella es lesbiana y junto a su pareja, Karol Samantha, eligieron recurrir a ese método para lograr tener a su retoño. Por eso se decía que Calderón la estaba contactando para seguirle los pasos, sin embargo, la misma DJ salió en su ahora verificada cuenta de Instagram a desmentir la noticia y aclarar el tema.

Yina Calderón aspira convertirse en 'la Barbie colombiana'. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonofiicial

“Falso, mentira, falso de los falsos. ¿Y es que con Epa? O sea, yo no estoy entendiendo. Primero que todo, yo no deseo ser mamá en este momento de mi vida, no. No estoy dispuesta a dar ejemplos, estoy concentrada en guarachas y tengo muchas cosas en qué pensar”, relató en sus historias de Instagram, dejando la posibilidad abierta de considerarlo más adelante.

Este tema siguió rondando en las redes sociales y volvió a ser tendencia el pasado fin de semana que se celebró el Día de las madres, motivo por el cual muchos famosos mostraron a sus respectivas mamás y muchas famosas que ya tienen hijos también hicieron gala de lo orgullosas que se sienten festejando este día con sus hijos.

Yina Calderón - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

El programa La Red no fue ajeno a esta celebración y por eso dedicó su programa del domingo a la maternidad, otorgándole así un espacio a Yina para que aclare el rumor de su maternidad. Lo que no se esperaban Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Mary Méndez era la confesión que tenía Calderón entre pecho y espalda.

“Yo sufrí de los biopolímeros y en la antepenúltima resonancia que yo me hice, que es de pelvis, a mí me salió un mioma intramural. Eso le da a 1 mujer entre 10.000. ¿Cuál es la diferencia? Que no es cancerígeno, pero ocupa el espacio que puede ocupar un bebé en el útero”, afirmó la empresaria y DJ, quien también afirmó que quiere ser mamá a partir de los 35 años pero no después de sus 40.

“A futuro a mí sí me gustaría ser mamá, porque uno se mata trabajando, consiguiendo alguna que otra cosita… Todo en la vida pasa y todo en la vida son etapas. No toda la vida tú vas a ser joven, ni toda la vida vas a tocar guaracha… Hay un momento donde quieres esa etapa de mamá y quieres hacer una familia”, declara en su entrevista.