Yina Calderón se volverá a operar, ¿ahora qué se hará?

El viaje de Yina Calderón con las cirugías plásticas ha sido largo, doloroso y dispendioso, pues no solo ha recurrido a los cirujanos para mejorar su apariencia, también le ha tocado llamarlos de emergencia para arreglar los desastres que le han ocurrido más que todo en sus glúteos, teniendo como problema de base a los biopolímeros que se inyectó años atrás y le han desencadenado un sin número de males que hoy lamenta a diario.

Después de la última extracción de esta sustancia que se realizó, la quinta en su cuenta, los doctores y los cirujanos le dijeron de forma tajante a la empresaria que ya no podía volver a realizarse ningún otro procedimiento, pues como ella misma dice, sus músculos están tan gastados y afectados tanto por los biopolímeros como por las prótesis que ya no soporta un solo cuerpo extraño más.

Cabe destacar que Yina solamente tiene una prótesis en su cola cuando deberían ser dos, luego de que uno de estos implantes se infectara y tuviera que ser retirado de forma urgente para no desencadenar problemas peores en la salud de la huilense. Además, después del retiro de emergencia de este implante, vino la retirada de los biopolímeros, dejando tan resentido su cuerpo que ya rechaza todo tipo de prótesis nuevas que le quieran poner.

Teniendo este diagnóstico y después de pensarlo mucho, Calderón ha tomado la decisión de volver a pasar por el quirófano, pero esta vez a extraer el implante que le queda en su glúteo, para así dejar su cola libre de cualquier adición estética artificial y darle la oportunidad a sus glúteos de regenerarse hasta donde sea posible, todo con la ayuda del ejercicio y la buena alimentación.

De hecho, Yina publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que ya está verificada para alivio de la DJ, en el que aparece en ropa interior haciendo ejercicios de pierna y glúteo, dejando ver las inmensas cicatrices que contornean su cola y que son fieles recordatorios de todo lo que ha tenido que padecer de cuenta de sus “malas decisiones”, como ella misma ha denominado al haberse inyectado biopolímeros y algunos otros asuntos relacionados con sus cirugías estéticas.

Yina hizo el anuncio de su nueva cirugía a través de sus historias de Instagram, donde estuvo acompañada de su madre y esta aprovechó para enviarle un mensaje contundente a las mujeres que en este momento sienten la necesidad de recurrir a ayudas estéticas para moldear su cuerpo o levantar su autoestima.

“Mamasitas, no se pongan esos biopolímeros, de verdad, los que las quieren, las quieren como están, usen cositas que no hagan daño y lo más lindo es como es uno, no el físico, es se acaba”, dijo la mamá de Yina mientras la DJ la molestaba, pues es de conocimiento público que su progenitora también ha pasado por el quirófano y se ha hecho dos “lipos” y se puso implantes en sus senos.

Yina también dejó claro que ella no está en contra de ninguna cirugía estética, pues ella misma se las ha hecho, las ha disfrutado y hasta se lucra de ello, pues su negocio de fajas maneja en su mayoría referencias que son necesarias para los procesos postoperatorios de dichas intervenciones, al punto de que ella misma ha comprobado la efectividad de sus productos en su cuerpo.

Por el momento la Dj está en el proceso de elegir el día más adecuado de su agenda para someterse a la que sería su última cirugía estética de glúteos, que no tiene nada que ver con la extracción de biopolímeros y cuando haya tomado una decisión la compartirá con todos sus seguidores de redes sociales, quienes la han apoyado (y criticado) durante los últimos procedimientos.