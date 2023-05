Yina Calderón confiesa el problema que tiene para ser mamá, ¿cuál es?

Yina Calderón es noticia por muchos asuntos que rodean su vida como sus cirugías estéticas, su empresa de fajas, sus guarachas y presentaciones como dj, su lucha contra los biopolímeros y toda las peleas y escándalos que protagoniza, dignas de titulares en todos los medios de comunicación y de una infinidad de publicaciones en las redes sociales donde sus fanáticos la apoyan y sus haters la critican.

Hace poco se hizo viral una noticia que tenía que ver específicamente con el tema de la maternidad. Según algunas cuentas falsas de Instagram que se hace pasar por la empresaria de fajas, Yina habría estado buscando a Epa Colombia para poder llevar a cabo un proyecto sorpresivo para la influencer: ser mamá.

Cabe recordar que Epa Colombia sí ha anunciado que está en proceso de ser madre a través de la inseminación artificial, pues ella es lesbiana y junto a su pareja, Karol Samantha, eligieron recurrir a ese método para lograr tener a su retoño. Por eso se decía que Calderón la estaba contactando para seguirle los pasos, sin embargo, la misma DJ salió en su ahora verificada cuenta de Instagram a desmentir la noticia y aclarar el tema.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

“Falso, mentira, falso de los falsos. ¿Y es que con Epa? O sea, yo no estoy entendiendo. Primero que todo, yo no deseo ser mamá en este momento de mi vida, no. No estoy dispuesta a dar ejemplos, estoy concentrada en guarachas y tengo muchas cosas en qué pensar”, relató en sus historias de Instagram, dejando la posibilidad abierta de considerarlo más adelante.

Este tema siguió rondando en las redes sociales y volvió a ser tendencia el pasado fin de semana que se celebró el Día de las madres, motivo por el cual muchos famosos mostraron a sus respectivas mamás y muchas famosas que ya tienen hijos también hicieron gala de lo orgullosas que se sienten festejando este día con sus hijos.

Este es el estilo de looks que Yina usa en sus toques. Foto: Instagram @ginacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @ginacalderonoficial.

El programa La Red no fue ajeno a esta celebración y por eso dedicó su programa del domingo a la maternidad, otorgándole así un espacio a Yina para que aclare el rumor de su maternidad. Lo que no se esperaban Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Mary Méndez era la confesión que tenía Calderón entre pecho y espalda.

“Yo sufrí de los biopolímeros y en la antepenúltima resonancia que yo me hice, que es de pelvis, a mí me salió un mioma intramural. Eso le da a 1 mujer entre 10.000. ¿Cuál es la diferencia? Que no es cancerígeno, pero ocupa el espacio que puede ocupar un bebé en el útero”, afirmó la empresaria y DJ, quien también afirmó que quiere ser mamá a partir de los 35 años pero no después de sus 40.

“A futuro a mí sí me gustaría ser mamá, porque uno se mata trabajando, consiguiendo alguna que otra cosita… Todo en la vida pasa y todo en la vida son etapas. No toda la vida tú vas a ser joven, ni toda la vida vas a tocar guaracha… Hay un momento donde quieres esa etapa de mamá y quieres hacer una familia”, declara en su entrevista.

La empresaria de fajas en el parque de Disney en París, Francia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

Yina ahora está considerando seriamente en atender su salud para que su cuerpo esté preparado para cuando llegue el momento de querer ser mamá. Ahora, ella sabe muy bien que quizás no lo logre y por eso considera otras opciones como la inseminación, “que hoy ya es algo normal” o la adopción. Además, la DJ también tiene muy claro cómo le gustaría que fuera físicamente su hijo en caso de tener que usar un donante de esperma o incluso un vientre de alquiler.

“Si es mujer, se llamará Guadalupe, porque yo soy muy devota a la virgen de Guadalupe. Además, yo te digo una cosa, si tengo un hijo me chuto dos de una vez, uno seguido el otro, porque siento que en la vida es importante tener hermanos… Quisiera que fuera rubio, ojiverde…” declaró Yina entre risas, informando que su actual novio es de cabello negro, cejas pobladas y ojos negros.